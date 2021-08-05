英國央行維持貨幣政策不變 示警短期內通膨恐飆至4%

英國央行 (Bank of England,BOE) 週四 (5 日) 維持基準利率、資產購買規模不變，同時警告，隨著經濟自疫情復甦，短期內通膨將顯著高於目標水平，於年底達 4%。

央行貨幣政策委員會週四表決，同意將基準利率維持在 0.1% 的歷史低點，並以 7 票同意、1 票反對的結果，將政府資產購買計劃規模維持在 8,950 億英鎊。

在通膨率連續 2 個月高於預期後，正如多數經濟學家預估，英國央行上調了今年通膨預期。

央行表示，短期內通膨將大幅上升，並在今年 Q4 和明年 Q1 短暫觸及 4%，較 5 月預期高出 1.5 個百分點，隨後於中期緩和至接近 2% 目標水平。央行稱，通膨短暫上揚主要和能源等商品價格走高有關。

央行預計，今年第 2 季 GDP 將增長 5%，較疫情前水平低 4% 左右，略高於 5 月預估值。

考慮到近期確診數激增，導致數以千計員工被迫進行自我隔離，央行預計第 3 季 GDP 將增長 3%，遜於 5 月預估值，但隨疫情衝擊緩解，英國經濟有望在第 4 季重返疫情前水平，增長力道也將隨著財政刺激收緊重回正常水準。

央行也稱，若經濟發展大致上與 8 月貨幣政策報告的核心預期一致，可能需要在預測期內適度收緊貨幣政策。

發布政策決定後，英國 10 年期債券殖利率幾乎沒有變化，報 0.51％，英鎊兌美元漲 0.26%，暫報 1.3922。