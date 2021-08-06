晶圓大廠SUMCO新廠蓄勢待發 已與客戶展開接洽

據《日本經濟新聞》報導，日本矽晶圓大廠 SUMCO(3436-JP) 的公司董事長橋本真幸，5 日 (週四) 在財報說明會上表示，有關該公司全新矽晶圓工廠的興建事宜，該公司已經和客戶展開洽談。

SUMCO 生產的矽晶圓，全球市占率排名第二。全新矽晶圓工廠的興建，也是為了因應汽車行業和資料中心在半導體方面的旺盛需求。

SUMCO 表示該公司主力商品的 12 吋 (300mm) 晶圓，目前的供需狀況依然相當吃緊。預估到了 2022 年或 2023 年的時候，恐將難以應付市場需求。

德國同業的世創電子材料 (Siltronic) 也在 7 月底時宣布要在新加坡進行投資、以強化晶圓生產能力。而日本晶圓生產龍頭信越化學 (4063-JP) 和 SUMCO 就包辦了全球 6 成市占，因此這兩家公司的發展動向備受市場矚目。

依照 SUMCO 在 5 日當天所發布的財報數字，該公司在 2021 上半年的合併純益報 163 億日圓，年減 2.7%。由於工廠產能滿載，伴隨而來的人員增聘等也導致成本增加。上半年度營收報 1577 億日圓，年增 7.2%。