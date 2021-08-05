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鉅亨美股雷達：MRNA財報超市場預期、AMD發表新顯卡看好需求

鉅亨網新聞中心
鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)
鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)
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鉅亨美股雷達AMDModernaUber

美股重要看點：

週四 (5 日) 美股盤前，美國總統拜登在推特上發文表示：「當我說電動車是未來時，我不是在開玩笑，請關注明天的大新聞。」

而根據行程，美國總統拜登週五 (6 日) 預期將與美國主要車廠 CEO 共同出席一場以電動車和燃油經濟性標準為主題的活動，並宣布新溫室氣體排放目標和新的電動車銷售目標。

《彭博社》率先報導，預計美國總統拜登設定了美國 2030 年電動車銷量達 50% 之目標。

另外週四 (5 日) 同樣美股盤前消息，拜登政府有意建議部分免疫功能低下民眾，額外再接種一劑新冠疫苗，可能很快就會提出這一建議，但沒有確定的時間表。

美股前一交易日漲跌：

  • 道瓊工業指數下跌 323.73 點，或 0.92%，收 34,792.67 點。
  • 標普 500 指數下跌 20.49 點，或 0.46%，收 4,402.66 點。
  • 那斯達克指數上漲 19.24 點，或 0.13%，收 14,780.53 點。
  • 費城半導體指數上漲 40.24 點，或 1.18%，收 3,436.90 點。

今日重要總經數據：

  • 美國上週初請失業金 (萬人)，市場無預期值，前值為 40.0。
  • 美國上週續請失業金 (萬人)，市場無預期值，前值為 326.9。
  • Fed 理事沃勒發表談話 (FOMC 永久票委)。

重要個股動態：

1. Moderna (MRNA-US)

新冠疫苗大廠 Moderna 第二季營收 43.5 億美元，高於市場預期的 42.7 億美元，第二季每股盈餘 (EPS) 為 6.46 美元，亦高於市場預期的 5.82 美元

其中，Moderna 第二季新冠疫苗營收 42 億美元，亦大於市場預期的 40.9 億美元

Moderna 並於財報發布會公布，Moderna 新冠疫苗在注射第二劑後的 6 個月後，疫苗保護力仍高達 93%。

MRNA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
MRNA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

2. AMD (AMD-US)

AMD 週三 (4 日) 發布用於蘋果 Mac Pro 桌機的 Radeon PRO W6000X 系列顯卡，性能出現大幅度提升，預計需求會相當強勁。

此外，有關英國政府可能以國家安全為由暫停 Nvidia 400 億美元以收購 ARM 之消息，也推動了 AMD 股價的上漲，因收購 ARM 的 Nvidia 可能對 CPU 晶片業有巨大影響，而這一交易若被喊停，那麼包括 AMD 在內的其他 CPU 晶片廠商而言無疑是一項利多。

上季 AMD 業績也大幅增長，AMD 第二季營收大增 99% 至 39 億美元，每股盈餘更增長 250% 至 0.63 美元

AMD 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
AMD 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

3. Uber (UBER-US)

週三 (4 日) 美股盤後 Uber 公布第二季財報，營收和獲利雙雙超過預期，而且成功由虧轉盈，但盤後交易中股價仍是一度跌超 7%。

第二季 Uber 每股盈餘報 58 美分，超過市場預期的每股虧損 51 美分，另外營收 39.3 億美元亦超過市場預期的 37.5 億美元

第二季 Uber 實現淨利 11 億美元，主要原因是滴滴貢獻的 14 億美元和 Aurora 貢獻的 4.71 億美元，但營業虧損仍高達 11.9 億美元

受疫情影響，Uber 表示面臨供需平衡問題，造成服務價格上漲和等待時間延長，Uber 沒有公布具體的司機數量，但表示第二季司機和外送員收入總額達到 79 億美元

UBER 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
UBER 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

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