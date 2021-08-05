〈美股熱門股〉羅賓漢報復性飆漲逾50% AMD市占漸增漲逾5%

羅賓漢擺脫掛牌黯淡表現 報復性飆漲 50.41%

線上股票交易平台羅賓漢 (HOOD-US) 周三（4 日）延續昨日漲勢，開盤半小時不到便暴漲 81% 並數度觸發熔斷，股價一度觸及每股 85 美元，終場上漲 50.41% 至每股 70.39 美元，周漲幅逾 100%。

羅賓漢由於投資人觀望情緒濃厚、監管阻力等因素，上周掛牌首日跌破發行價，未料本周展開報復性上漲，但該股漲勢並無明顯利多因素支撐，根據外媒報導，女股神伍德（Cathie Wood）的關注和散戶投資人的密切追蹤，可能是潛在因素。

此外，羅賓漢在 Reddit 知名論壇 WallStreetBets（WSB）上，成為鄉民討論度第一的股票，在 Reddit 聊天室內提及度已超過 1,700 次。

AMD 市占漸增 勁揚 5.52%

處理器大廠 AMD(AMD-US) 正逐漸從競爭對手英特爾 (INTC-US) 手中奪走市占，處理器銷量也超車特爾，周三股價勁揚 5.52% 至每股 118.77 美元，連續 6 個交易日改寫股價歷史新高。

花旗分析師 Christopher Danley 給予 AMD 與英特爾中性平等，他在周三的一份報告中寫道，Mercury Research 數據顯示，雖然整體微型處理器的出貨量下降 3.1%，不過 AMD 的市場占比卻從第一季 16.1% 上升至第二季的 16.9%，而英特爾市場占比則是從第一季的 83.9% 減少至第二季的 83.1%。

數據也顯示，AMD 在重要的資料中心取得進展，該公司在伺服器的市場占比為 8.9% ，高於去年第二季的 5.5% 與今年第一季的 8.2%。相較之下，英特爾市占為 91.1%，低於去年第二季的 94.5% 與今年第一季的 91.8%。

德國最大的科技零售商 MindFactory 數據顯示，AMD 的處理器銷量仍超過英特爾。

通用 Q2 獲利不佳 挫跌 8.91%

美國汽車大廠通用汽車 (GM-US) 周三公布 2021 會計年度第二季財報，由於 13 億美元的召回維修成本拖累獲利表現不佳，股價挫跌 8.91% 至每股 52.72 美元但該公司調高今年財測。

通用第二季營收報 341.7 億美元，優於 Refinitiv 調查分析師預估 309 億美元，然而經調整後每股獲利報 1.97 美元，低於分析師預估的 2.23 美元。

通用將今年全年營收從 100 億至 110 億美元區間調高至 115 億至 135 億美元，每股獲利從 4.5 至 5.25 美元上調至 5.4 至 6.4 美元。

不過通用第二季業績位於該公司先前財測預估的低標，而上調後的全年財測也低於部分分析師預期。通用財務長 Paul Jacobson 周三表示對前景保守看待，執行長巴拉 (Mary Barra) 則表示，今、明兩年將持續受晶片荒影響。