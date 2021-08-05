〈財報〉莫德納Q2營收、獲利均高於預期 但盤前下挫

美國生化藥廠莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 周四 (5 日) 公布，今年第 2 季營收 43.5 億美元，超市場預期，純益 27.8 億美元或每股純益 6.46 美元，同樣優於市場預期。

公司還發布聲明表示，後期研究最終分析結果顯示，接種者完成第二劑注射 6 個月後有效性仍達 93%，與 94% 的初步效力相差無幾。

儘管財報優異，美股盤前莫德納仍下挫 3%，跌幅較早前的 5% 稍有縮減。

Q2 財報關鍵數據

營收為 43.54 億美元，上年同期為 6700 萬美元；

純益為 27.80 億美元，上年同期淨虧損 1.17 億美元；

基本及攤薄後 EPS 分別為 6.93 和 6.46 美元；

產品銷售額為 42 億美元，其中新冠疫苗的銷售劑量為 1.99 億劑；補助金收入為 1.01 億美元。

研發費用為 4.21 億美元

公司看法

根據簽署的預先購買協議 (APA)，公司將 COVID-19 疫苗的 2021 年銷售前景，從先前的 192 億美元上調至 200 億美元。然而仍維持其 2021 年疫苗供應量預測在 8 億至 10 億劑之間。

相較之下，其主要競爭對手輝瑞 (Pfizer) 預計今年將生產多達 30 億劑，並預計 2021 年的銷售額將超過 335 億美元。

莫德納疫苗於去年 12 月在美國獲准用於成人緊急使用，此後已獲准在 50 多個國家 / 地區緊急或有條件地用於成人。公司於今年 6 月開始，向美國食品和藥物管理局 (FDA) 提交全面批准申請。

莫德納執行長 Stéphane Bancel 表示，公司的 COVID-19 疫苗在第二劑注射 6 個月後有效性仍達 93%，相較之下，BNT 上周的數據顯示，他們的疫苗效力每兩個月下降 6% 左右，第二次注射後 6 個月下降至約 84%。

公司聲明，雖然疫苗顯然持續有效，但為了預防新出現的變種病毒，仍在探索疫苗補充劑的可能性。並表示，在第二階段的人體試驗中，加強劑對 Delta 等變種病毒均能產生「強勁的抗體反應」。