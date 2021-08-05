前一日暴漲熔斷後 Robinhood股價狂瀉

週四 (5 日) 被稱為美國「散戶大本營」的線上股票交易軟體平台 Robinhood 似乎又迎來如雲霄飛車一天，繼前一日噴漲到多次熔斷後，Robinhood 週四早盤狂瀉近 13%。

由於多名股東計劃大幅減持該股票，計畫出售 9790 萬股，Robinhood (HOOD-US) 週四早盤暴跌 12.74%，暫報每股 61.51 美元。

早期投資 Robinhood 的風險投資公司，如持有超過 10% 股份的 New Enterprise Associates，以及 Ribbit Capital、ICONIQ Capital、Institutional Venture Partners 和 Andreessen Horowitz 都是減持的股東名單之一。

身為美國年輕散戶最愛使用的股票交易軟體，Robinhood 上市後也陷入市場瘋狂的投機性散戶交易活動中。

Robinhood 上週四掛牌首日失利後，連續三個交易日，其股價仍低於其 38 美元的發行價，爾後，科技股「女股神」伍德 (Cathie Wood) 力挺，旗下 ARK Innovation ETF 持續買入之下，Robinhood 週二收盤終於突破了收盤價，週三股價一度觸及每股 85 美元，市值飆高到 588.2 億美元。

短短不到一個禮拜，Robinhood 市值急起直追，一度超越推特、連鎖餐飲業者 Chipotle Mexican Grill，並且就快跟上美國洲際交易所 (ICE-US) (市值為 673.1 億美元)。

短短不到一個禮拜，Robinhood 市值急起直追，又面臨暴跌窘境 (圖片：AFP)

分析師紛紛將 Robinhood 列入「迷因股之首」，成為近期最受 Reddit 散戶熱烈追捧的股票。