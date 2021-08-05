儒鴻Q2 EPS 5.56元單季次高 上半年賺1股本同期最佳

成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (5) 日公告第二季財報，稅後純益 15.25 億元，季增 12.3%、年增 115%，每股純益 5.56 元，歷史單季次高；上半年稅後純益 28.82 億元，年增 105%，每股純益 10.51 元，則為同期最佳。

儒鴻第二季營收 97.86 億元，季增 19.1%、年增 79.1%；毛利率 27.9%、季減 0.7 個百分點、年增 0.7 個百分點；營益率 20%，季減 0.2 個百分點、年增 3.6 個百分點；稅後純益 15.25 億元，季增 12.3%、年增 115%，每股純益 5.56 元。

儒鴻上半年營收 180.06 億元，年增 59.6%、毛利率 20.1%，年增 4.3 個百分點、營益率 16%，年增 3.7 個百分點、稅後純益 28.82 億元，年增 105%，每股純益 10.51 元。

儒鴻第二季受惠歐美消費復甦動能強勁，主要客戶 Nike、Lululemon、Under Armour 需求強勁，帶動整體營運向上。

下半年來看，雖然進入儒鴻的傳統旺季，加上客戶需求依舊強勁，訂單能見度甚至已經看到明年首季，但越南受到疫情嚴峻，公司生產端以及船期安排上的不確定因素增加，恐干擾旺季動能。