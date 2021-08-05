顯卡廠Q2財報 撼訊EPS 7.19元寫次高、麗臺3.74元創新高

顯卡廠撼訊 (6150-TW)、麗臺 (2465-TW) 今(5) 日公布第二季財報，受惠遠距商機、宅經濟延續，加上加密貨幣挖礦熱潮，上半年顯卡供不應求、價格同步上漲，激勵顯卡廠獲利爆發，撼訊第二季純益達 4.59 億元、每股賺 7.19 元，為單季歷史次高，麗臺純益則達 2 億元寫新猷，每股純益 3.74 元。

撼訊第二季營收 20.2 億元，季增 46.52%、年增 162.66 %，毛利率 26.13%，季增 6.01 個百分點、年增 20.68 個百分點，營益率 19.84%，季增 6.26 個百分點，並由去年同期虧損轉盈，單季稅後純益達 3.22 億元，季增 136.94%，同樣由去年轉正，每股純益 7.19 元，為歷史次高紀錄，僅次於 2018 年首季的 10.19 元。

累計撼訊上半年營收達 33.98 億元，年增 152.1%，毛利率 23.69%，年增 17.94 個百分點，營益率 17.3%，由去年虧轉盈，累計稅後純益達 4.59 億元，賺逾 1 股本，也由去年同期虧轉盈，每股純益 10.23 元。

麗臺除了顯卡動能強勁外，近年醫療布局也有所斬獲，第二季在疫情催動下，旗下血氧機供不應求，客戶急追單，也挹注營運表現，單季營收 28.57 億元，季增 74.28%、年增 167.69 %，毛利率 23.49%，季增 8.68 個百分點、年增 9.5 個百分點，營益率 8.09%，季增 2.46 個百分點、年增 5.72 個百分點，稅後純益達 2 億元，季增 199.3%、年增 1395.18%，每股純益 3.74 元，創下單季歷史新高。

累計麗臺上半年營收達 44.96 億元，年增 144%，毛利率 20.32%，年增 7.04 個百分點，營益率 7.19%，年增 6.17 個百分點，稅後純益達 2.67 億元，年增 15855.7%，每股純益 4.99 元。

展望下半年，雖然近期虛擬貨幣市場熱度急凍，拖累顯卡需求降溫，但主板業者認為，由於目前通路庫存水準偏低，產業不至於重演礦災慘況，加上受挖礦排擠的電競市場尚未滿足，下半年可望在庫存回補需求、電競旺季效應帶動下，顯卡需求仍有撐。