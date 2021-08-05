元富證獲金炬獎十大績優企業、十大績優商品二項肯定

新光金控旗下元富證券今 (5) 日獲中華民國傑出企業管理人協會主辦第 18 屆金炬獎「年度十大績優企業」，同時，獨家開發的「智能行動選股 APP」獲「年度十大績優商品」，顯示元富證企業經營和產品開發成果優異並大獲肯定。

元富證董事長陳俊宏指出，元富證自 2018 年加入新光金控後，運用母公司豐富的資源，在優化業務效率、提升資產報酬、擴大新產品和新業務規模均有極好表現，去年獲利更創下成立以來新高，未來將持續在各項業務上力求突破，創造更多佳績。

元富證總經理李明輝進一步說明，「智能行動選股 APP」運用 Fintech AI 技術和大數據分析，結合元富投顧精心研究的選股模型和研究報告，讓投資人短時間內可隨時隨地掌握股市脈動。

「智能行動選股 APP」具備四大特色，第一，八方選股，秒速完成：淺顯易懂的八方選股操作介面，迅速提供理財新手輕鬆選出投資標的；第二，DIY 結合組組樂，自組選股：滿足投資人自行組合選股策略，打造股市老手的專屬選股專區；第三，掌握關鍵籌碼趨勢：完善的個股分析，提供主力大戶近期關鍵券商布局市況，完整掌握個股籌碼動向；第四，完整股票健診功能：提供庫存、自選和個股的股票健診及決策功能，方便投資人檢視個股體質，決定汰弱留強或擇優布局。

元富證券於去年已囊獲眾多獎項，不僅在中央銀行、證交所、期交所、櫃買中心等多個主管機關評比競賽中獲肯定，更於今年陸續獲 2021 財訊財富管理大獎證券商「最佳客戶推薦獎」和「最佳公益推動獎」、「2021 亞洲企業社會責任獎」、「第 18 屆國家品牌玉山獎」三項最佳產品等各種殊榮。

而去年元富證除持續維持債券優勢地位，複委託的成長力道強勁，電子交易業務也成長顯著，電子交易市占率創歷年來新高，財管信託存量和累計淨收入年增近 80%。