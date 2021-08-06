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硬核：深入分析 TWAMM 做市商的數學原理

鏈聞 - ChainNews (來源：鏈聞)
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做市商數學原理數學論證原理大額無限虛擬出售每個得到恆定乘積分式線性遞歸等於twammammxrateyratexinyinxreserveyreserveyoutxnyn

從數學角度論證和解釋 Uniswap 創始人與 Paradigm 研究團隊設計的全新做市模型 TWAMM 的工作原理。

撰文：luffy

最近，Paradigm 研究合夥人 Dave White、Dan Robinson 與 Uniswap 創始人 Hayden Adams 一起合作設計了一個全新的做市模型「時間加權做市商 TWAMM」（The Time-Weighted Average Market Maker）。根據其發表文章介紹，TWAMM 可以在以太坊上有效地交易大額訂單，工作原理是將長期大額訂單分解爲無限多個無限小的虛擬訂單，在一定時間內使用嵌入式 AMM 平滑地執行這些交易。

關於 TWAMM 的虛擬交易所涉及的數學，Dave White 在文中並沒有多費筆墨，只在最後給出了非常簡單的數學結論，這對於理解 TWAMM 的數學原理非常不利。本文將重點對 TWAMM 的數學原理進行嚴格的論證和解釋，至於 TWAMM 模型詳細的設計原理，可以前往 Paradiagm 官網查看，本文不再做詳述。

定義

假設 TWAMM 執行大額虛擬交易需要 N 個區塊，出售 X 的池子以每區塊 xrate 的速率出售，而出售 Y 的池子以每個區塊 yrate 的速率出售。因此，在整個期間售出的 X 總量爲 xin=Nxrate，售出的 Y 總量爲 yin=Nyrate。

同時，我們將此時間段嵌入 AMM 的初始儲備 xreserve 和 yreserve 分別表示爲 x0=xammStart 以及 y0=yammStart。

按照 TWAMM 的設計，大額訂單是隨着區塊進行交易的，每個區塊出售 xrate 得到 yout，或者出售 xrate 得到 yout，同時 AMM 會更新 xreserve 和 yreserve 的值，整個過程總共交易 N 次。

值得注意的是，AMM 的每個區塊交易總是遵循恆定乘積做市。

公式

首先，在執行第 n-1 區塊的交易後，我們假設此時 AMM 的 xreserve 和 yreserve 值分別爲 xn-1 和 yn-1。

接下來執行第 n 區塊的交易，X-Pool 和 Y-Pool 分別向 AMM 輸入 xrate 和 yrate，命：

因爲 xrate 和 yrate 非常微小，且區塊的交易 AMM 遵循恆定乘積做市商，我們可以得到，

化簡，

在得到 xout,n 和 yout,n 的值後，我們進一步可以獲得 n 區塊的交易後 AMM 的 xreserve 和 yreserve 值 xn 和 yn，

通過觀察，我們發現 xn*yn=xn-1*yn-1，這正好符合 AMM 的循恆定乘積做市的前提要求。

令， xn*yn=xn-1*yn-1=...= x1*y1=x0*y0=k，這是一個常數。

分式線性遞歸

先對 xn 求得一般公式，並獲得 xammEnd=xN 的值，yn 同理。

yn 的分式線性遞歸表達式如下：

首先，若 yin 等於 0，xin 不等於 0，則

計算得到，

而，

xin 等於 0，yin 不等於 0 時，討論同上。

若 xin 和 yin 都不等於 0，對於一般的分式線性遞歸，我們可以採用不動點的方法求解。

進一步計算，

極限

TWAMM 的基本假設是將長期大額訂單分解爲無限多個無限小的虛擬訂單，也即是 N 可以取無窮大，這時候可以獲得 xN 的極限值。

其中，

相似的，

最後，經過簡單的驗證 xammEnd*yammEnd=xammStart*yammStart=k, 依然滿足 AMM 的恆定乘積。

至此，我們完成了 TWAMM 的數學原理嚴格的論證和解釋，並得到了與 「時間加權做市商 TWAMM」 一文完全相同的結論。


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