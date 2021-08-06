拜登電動汽車宣傳會沒邀特斯拉 馬斯克：這很詭異

美國總統拜登週四 (5 日) 在白宮舉行電動汽車未來趨勢峰會，座上嘉賓有通用汽車、福特汽車和 Stellantis NV，卻漏掉特斯拉。

拜登政府上任以來積極應對氣候變遷問題，拜登週四簽署行政令，美國設定 2030 年電動車總銷量，占美國汽車銷量的一半，包括福特、通用汽車等數十家傳統汽車大廠皆予以支持。

與此同時，拜登在在白宮舉行電動汽車未來峰會，座上嘉賓有通用汽車、福特汽車和 Stellantis NV，卻出人意外地漏掉電動車龍頭企業特斯拉。

美國交通部長 Pete Buttigieg 回應：「我不知道為何拜登總統拜登沒有邀請特斯拉執行長馬斯克。」

特斯拉過去三年拿下了約 74% 的美國電動汽車銷量，執行長馬斯克週四推文抱怨：「對啊！特斯拉沒有被邀請似乎很詭異。」

馬斯克週四推文抱怨：「對啊！特斯拉沒有被邀請似乎很詭異。」 (圖片：馬斯克推文)

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 暗示特斯拉沒有被邀請參加白宮電動汽車峰會，因為特斯拉不讓員工加入 UAW 工會。

莎琪稱：「今日在拜登總統宣布其新目標時，全美汽車工人聯合會 (UAW) 的三大雇主和 UAW 主席將與其站在一起，但我不認為這是我們最後一次談論電動汽車，我們期待在這方面有一系列的合作夥伴。」

拜登週四稱：「讓電動汽車銷量增長意味著鼓勵消費者購買『工會』製造的潔淨能源汽車，而且就在美國 (製造)。」