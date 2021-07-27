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特斯拉財報即將解密！女股神堅持特斯拉上看3000美元

鉅亨網編譯羅昀玫
特斯拉財報即將解密！女股神堅持特斯拉上看3000美元。(圖片：AFP)
特斯拉財報即將解密！女股神堅持特斯拉上看3000美元。(圖片：AFP)
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軟體即服務特斯拉科技女股神伍德方舟電動汽車估值本益比人工智慧能源財報AI

週一 (26 日) 美國電動車大廠特斯拉 (Tesla) 將於盤後釋出最新財報，儘管華爾街空軍不斷來襲，方舟投資公司 (ARK Invest) 創辦人兼執行長伍德 (Cathie Wood)  堅定對特斯拉看多的信念。

特斯拉 (TSLA-US) 在 1 月份創下歷史新高後，今年其股價表現不佳，上週收於每股 643 美元，較高點下跌近 30%。截稿前，特斯拉週一盤中股價上漲 3.43%，暫報每股 665.45 美元

Piper Sandler 市場技術人員 Craig Johnson 稱，特斯拉已陷入泥淖，今年半年來其股價都在修正，若跌破 563 美元的關鍵支撐，可能會開始測試去年 11 月低點 408 美元

華爾街一些投行認為，特斯拉估值過高，Washington Crossing Advisors 的投資組合經理 Chad Morganlander 認為，特斯拉是未來 5 到 15 年電動汽車市場的龍頭企業，但目前估值太高了，本益比泡沫化。

Chad Morganlander 給出了相當高的預期，即 2022 年特斯拉收入將增長 10 倍，但基於估值過高，建議投資人賣出或減持。

(圖片：AFP)
方舟投資公司 (ARK Invest) 創辦人兼執行長伍德是特斯拉堅定的支持者 (圖片：AFP)

方舟投資公司 (ARK Invest) 創辦人兼執行長伍德 (Cathie Wood) 向來是特斯拉堅定的支持者，女股神堅持 2025 年特斯拉股價上看每股 3000 美元，儘管這個數字被華爾街視為「瘋狂」，遠高於特斯拉目前的股價。

伍德解釋：「我們認為，特斯拉估值如此低主因在於其他分析師眼光短淺，並且分析錯誤，特斯拉是一家多面向的科技公司，但主要受到華爾街汽車分析師關注。」

伍德稱，方舟投資有三位分析師在打造特斯拉新模型，因為特斯拉不僅僅是一家科技公司，還是能源儲存、機器人、人工智慧 (AI) 和軟體即服務的公司。

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