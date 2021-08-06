〈紐約匯市〉聚焦7月非農 美元微貶 英國央行聲明偏鷹 英鎊升  

美元對主要貨幣周四 (5 日) 稍稍回軟，前一天聯準會 (Fed) 官員鷹派談話帶動的反彈走勢暫時歇息，市場靜待即將出爐的 7 月非農就業報告。英國央行 (BOE) 維持利率和購債步調不變，但警告短期內通膨率可能飆到 4%，英鎊勁揚。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 微跌 0.03% 至 92.249，DXY 周一微跌。

歐元持平，報 1.1835 美元。日圓攀高，美元兌日圓貶值 0.25% 至 109.75 日圓。

Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 周三表示，2022 年底可能滿足升息條件，2023 年初可能升息，DXY 聞訊反彈 0.2%。

DXY 一整天狹幅波動，對經濟數據反應也平淡。美國勞工部周四公布，首次請領失業救濟金人數連兩周下滑，且持續請領者跌破 300 萬人，是疫情爆發以來新低。

美國公債殖利率上揚，也未對 DXY 行情造成太大影響。10 年期公債殖利率報 1.2152%，盤中一度上揚 4 個基點。

OANDA 資深市場分析師 Ed Moya 說：「市場現在處於觀望模式，等到周五的 7 月非農就業報告，如果數字很好，市場對 Fed 縮減購債的預期會呈現在價格上，殖利率曲線將趨於陡峭，並支撐美元。」

分析師預估，7 月非農就業人口將新增 88 萬人，高於 6 月的 85 萬人。但分析師也表示，Delta 病毒蔓延，且最近公布的就業指標好壞參半，預測 7 月非農數據並不容易。

英鎊升值 0.3% 至 1.3931 美元。英國央行表示，等政策利率達到 0.5%，可能開始縮減債券部位，不再把收益再投資，而且等到利率攀抵 1%，可能會考慮主動減持。

Monex Europe 資深外匯分析師 Simon Harvey 說：「英國央行的政策聲明和貨幣政策報告 (MPR)，比原本預期的鷹派得多。」

以太坊區塊練網路完成硬分叉升級，以太幣 (ETH) 先跌後漲，上揚 3% 至 2,810 美元。比特幣上漲 3% 至 40,987 美元。

截至周五 (6 日) 台灣時間約 6:00 價格：