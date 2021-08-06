盤前財經大事搶先讀2021年08月06日

今日操盤前瞻

美國 7 月非農就業報告

印度央行 8 月利率會議

法說會：群創、捷迅、精技、致伸等

除權息：寶齡富錦、互盛電、宏盛、研通、南茂等

Fed 理事華勒：退出寬鬆政策速度可能比預期更快

美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）周四（5 日）表示，美國經濟正在快速復甦，就業市場正在改善，Fed 可能會比預期更早退出寬鬆貨幣政策。閱讀全文...

拜登將簽行政命令 目標 2030 年電動車占新車總銷量 50%

白宮週四（5 日）表示，總統拜登將簽署一項行政命令，設定到 2030 年前電動車總銷量占 40% 至 50% 的目標，並為在 2026 年前減少汙染，提出新的汽車排放規定。閱讀全文...

拜登電動汽車宣傳會沒邀特斯拉 馬斯克：這很詭異

美國總統拜登週四 (5 日) 在白宮舉行電動汽車未來趨勢峰會，座上嘉賓有通用汽車、福特汽車和 Stellantis NV，卻漏掉特斯拉。閱讀全文...

英國央行維持貨幣政策不變 示警短期內通膨恐飆至 4%

英國央行 (Bank of England,BOE) 週四 (5 日) 維持基準利率、資產購買規模不變，同時警告，隨著經濟自疫情復甦，短期內通膨將顯著高於目標水平，於年底達 4%。閱讀全文...

鴻海斥 25.2 億元取得旺宏 6 吋廠 聚焦 SiC、電動車應用

鴻海 (2317-TW) 與記憶體大廠旺宏 (2337-TW) 昨 (5) 日共同召開記者會，鴻海董事長劉揚偉宣布，將以 25.2 億元，取得旺宏位在竹科的 6 吋晶圓廠廠房及設備，預計年底前完成交割，將聚焦電動車以及第三代化合物半導體 SiC 應用。閱讀全文...

華邦電看記憶體將旺到明年 三大產品線供給仍短缺

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 昨 (5) 日召開法說，總經理陳沛銘指出，隨著漲價效益持續反映，第三季毛利率將續揚，看好記憶體上升循環持續，「這兩年沒問題」，利基型 DRAM、NOR 及 SLC NAND Flash 等產品供給短缺情況，也將延續至明年。閱讀全文...

大立光 7 月營收回神達 38 億元 月增 13% 8 月續回升

光學元件廠大立光 (3008-TW) 進入第三季旺季，但仍受手機零組件缺料干擾，7 月營收小幅回升到 38.03 億元，月增 12.84%，爲 4 個月來新高，仍年減 17.84%，前 7 月營收 257.36 億元，年減 15.6%，大立光預估， 8 月營收還將回升。閱讀全文...

鴻海 7 月營收 4180.15 億元 前 7 月 3.12 兆元雙創同期高

鴻海 (2317-TW) 昨 (5) 日公告 7 月營收 4180.15 億元，續創同期單月新高，月增 4.1%、年增 3.6%；累計前 7 月營收 3.12 兆元，年增 26.7%，也是同期最佳。閱讀全文...

中美晶 Q2 純益季增 45% 每股賺 3.61 元 上半年 6.11 元同寫次高

中美晶 (5483-TW) 昨 (5) 日召開法說會並公告第二季財報，稅後純益 21.19 億元，季增 45%，年增 39.78%，每股純益 3.61 元，純益寫新高、EPS 寫單季次高；受惠轉投資公司營運轉佳，加上環球晶 (6488-TW) 獲利挹注，上半年稅後純益 35.8 億元，年增 23.45%，每股純益 6.11 元，也寫次高紀錄。閱讀全文...