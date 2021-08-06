霖宏上半年EPS 5.18元 工控訂單挹注Q3營收入高檔

PCB 廠霖宏 (5464-TW) 今 (6) 日公布 7 月營收達 1.6 億元，月增 6.98%，年增 1.02 倍，是霖宏連 3 個月以來單月營收較去年同期倍增，霖宏主管指出，公司開發 2 年的工業控制板客戶，已完成認證開始大量下單，預估第三季營收將維持高檔。

法人估，霖宏 7 月營收已跨越單月損平點，且接下來接單量持續增加，在生產經濟規模挹注下，有助改善第三季起的獲利能力。

霖宏目前手中汽車板及工業應用板接單旺盛，生產排程滿到第 4 季，依照現有手中訂單排程來看，霖宏今年營收將達 17 億元以上，改寫次高紀錄。

霖宏主要生產 PCB 多層板產品，月產能 50 萬呎，以原手中訂單應用別來看，50% 為非安全相關汽車板，50% 為家電用板，至於去年起積極開發的工業板訂單，將在今年下半年起挹注營收、獲利。公司也規劃 2021 年將投入超過 5000 萬元設備更新資金，提升生產效率。

霖宏第二季營收 4.25 億元，毛利率 0.13%，季減 4.06 個百分點，優於去年同期的負毛利率，稅後虧損 6008 萬元，每股虧損 0.85 元，主因第二季銅價大漲未能及時反映，霖宏上半年營收 8.12 億元，毛利率 2.06%，優於去年同期負毛利率，稅後純益 3.69 億元，較去年同期虧轉盈，每股純益 5.18 元。

霖宏反映原物料上漲的新價格陸續生效，有助第三季營收、獲利。