WGC：7月全球黃金ETF持倉月增0.3%

根據世界黃金協會 (WGC) 最新的研究報告顯示，7 月份流入全球黃金 ETF 的資金略有增加，較上個月成長 0.3%，主要流入來自歐洲地區，北美地區則出現淨流出。

報告中顯示，今年 7 月份全球黃金 ETF 的持倉增加了 11.1 公噸，月增 0.3%。其中，歐洲市場黃金 ETF 流入了 17.1 公噸，亞洲則是增加了 1.0 公噸，但是北美地區減少了 7.3 公噸。

累計今年 1 至 7 月，全球黃金 ETF 持倉減少了 61 億美元 (118 公噸)。但該報告也稱，目前全球黃金 ETF 的總持倉達到 3,636 公噸，僅較去年 10 月份創紀錄水平低 7%。

分析師表示：「總體而言，積極的資金流動伴隨著金價回升，尤其是在 7 月下半月，主要是由於再度出現對全球經濟成長前景不明確的擔憂，以及持續的貨幣寬鬆貨幣政策。」

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 分析師曾表示，儘管金價在近期承壓而下跌，但是該行仍看好黃金的前景，認為金價仍有上漲的空間。分析師說道，負實質利率將繼續為金價帶來支撐，在實際利率出現顯著復甦之前，金價仍然有望持續表現出色。而在現階段，離復甦似乎還很遙遠。

分析師預估，今年黃金平均價格將為每盎司 1925 美元，到 2022 年平均金價有望達到每盎司 2100 美元。

不過，投資諮詢公司 Sunshine Profits 執行長 Przemyslaw Radomski 認為，聯準會更鷹派，意味著更高利率走升，以及美元走強，兩者皆不利於金價。Radomski 預估，未來幾個月黃金價格將繼續下跌，跌至 1500 美元甚至更低，然後在年底前回升至 1800 美元區間。