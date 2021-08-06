〈書摘〉初階期指交易者必讀

期貨小波段作法，

獲利其實可以很簡單！

其實除了以日 K 線來操作期貨指數交易外，只要運用之前我們所探討過的技術分析技巧，也能很容易的從分時 K 線的小波段操作中獲利。我們用以下範例來說明：

這是 2021 年 1 月 12 到 1 月 13 日的 15 分Ｋ走勢圖，我們可以發現，當型態打出雙底部，指數拉回下影線之上時，走勢已經絕對傾向多方。隔日跳空開出，如同上述範例五的高階比

較法，買盤強勢噴出大量，這就是進場獲利的時間點。

「壓力區間及支撐區間的分析」，是傳統分析技術的改良，我甚至稱之為進化，這樣的技巧適用於各種期貨商品，透過發現指數在突破支撐區及壓力區後的走向，正確辨識出市場上多

空的型態。這個技巧可以用在日波段操作，也可以用在極短線操作，跟著主力一起賺到錢。

這部份，我們所討論的進化版技術分析技巧，甚至可以單獨再寫一本技術分析的書籍來探討，當然，其中奧妙，還有賴於讀者自己細細品味。

到目前為止，相信讀者們已經發現，了解技術分析的技巧，從中找到進場獲利的時機，其實不難。但為什麼坊間很多書籍、很多課程，都會把走勢及型態的分析複雜化、困難化？說穿了，當然是想把理論談得高深，才好要你掏錢來買書籍、上課程。

看盤的技巧，期指交易三階段

如前文所提到的，為什麼看盤的技巧要劃分為三個區塊呢？最主要的，是希望初學者能夠在最短時間內熟悉看盤的技巧及要領，進而達到優化操作的目的。

我本身是在做台指期貨短線交易，很早以前我就提出「期指黃金交易時間」的觀念，即依據指數的「開高收低」，要劃分為看盤三階段：開盤的多空判定、盤中的多空扭轉、以及尾盤的戰略位置等三個區域。而黃金交易時間，就是在當天的 8:45 到 10:00。

如上圖例所示，看盤的基礎學習，劃分三個時間區間，台股期開盤是 9 點開始，所以我們在 8:45，就可以開始做開盤的多空分析，在 9:00 到 10:00 之間，依據指數及交易量的變化，決定當天是否進場做當沖交易。

10:00 到 13:00 是期貨盤整的時間，對我們做期指交易的投資者而言，因為這時段大多交易清淡，我們可以去做自己的事情。收盤前的 13:00 到 13:45，是主力做價區段，我們要看當天的指數「開高收低」，找出尾盤的戰略位置。

這是 2021 年 1 月 25 日 5 分 K 線走勢圖，其實每一天的 5 分 K 線圖，大多有相同之處，我在這張走勢圖所畫分的三個區域，就是之前內容中所提到的「看盤三階段」。我是期指短線操作者，自然只在乎黃金交易時間，就是 8 點 45 分到 10 點，之後就是等收盤價開出，確認多空相關位置而已。

這一張是 2021 年 1 月 21 日的 5 分 K 線走勢圖，這一張圖中的走勢，打破了盤中無行情的概念。一般來說，在一個月 20 天的交易日中，這一種「盤中有量」的情形大概占不到一成的天數，是比較少見的型態。但既然我們發現了，該如何去破解？

依據大數法則，不必為了區區數天而浪費了大好時光。建議各位讀者們仔細觀察此圖成交量的涵義，掌握「有量就有價」的原則，就可以解開這個小作業了。

本文摘自：《奧丁期貨聖典之山川戰法全書：本書顛覆你對期貨領域所有認知，建議新手小心服用！》

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出版日期：2021 年 6 月

作者：奧丁

出版：布克文化

來源：布克文化