債券投資神隊友? Mr. Bond來助攻

電影 007 中，有龐德先生拯救危機! 投資路上，超強的操盤團隊，就像龐德先生躍出銀幕，化身神隊友，為績效助攻!

野村基金 (愛爾蘭系列) 全球多元收益債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 可說是獨一無二的幸運星，憑藉著神隊友 - Mr.Bond 團隊，締造短中長期位居同類基金冠亞軍的優異績效。

Mr. Bond 團隊，帶你進入贏家世界

由英國野村資產管理: 賀昱誠 (Richard Hodges) 領軍的 Mr.Bond 團隊，可說是債券界的龐德化身，也和電影中的龐德一樣擁有超強團隊。Richard 在投資圈已是響叮噹的人物，投資經歷長達 34 年，他與團隊經手過的債券基金，甚至有比同類型基金平均高出 3 成以上的顯赫紀錄。也因長期績效優異，被英國基金評論機構 Citywire 評選為 AA 級，全球只有 5% 的經理團隊才能獲得此殊榮。

不僅如此，攤開野村 (愛爾蘭) 多元債的操盤陣容，不只團隊主管 Richard Hodges 讓人眼睛一亮，整個成員也都是一時之選，至少擁有 15 年以上的投資經驗，專注不同債種，加上野村資產管理全球總計超過 120 位固收投資專家，服務於 6 個不同區域，更能進行全方位及精準的分析。

媲美 007 的特務雷達！

除了神隊友助攻外，媲美 007 的特務雷達，也是此檔基金績效傲人的關鍵。

一、收益雷達，瞄準全球好標的

不同於一般多元債只聚焦美國，野村 (愛爾蘭) 多元債則是真正布局全球，包含美國、歐洲、新興市場，用特務般敏銳的雷達，偵測全球優質標的。除了大家熟悉的投資級債、高收益債外，更包含一般多元債比較少布局的「公債」、「抵押債 (MBS) 」和「可轉換債券」等多樣債券，在不同景氣循環，隨時出招，收益機會拿好拿滿。

二、 風控雷達，超前偵測!

比起多數基金在布局債券後才進行避險，此檔基金在研究個債的同時，就會評估對應的避險部位與成本，若沒有符合的避險計畫，即使標的看起來再誘人，也不輕易投資!

而且事實證明，以風險控管為優先考量，一樣能找到好標的。以團隊布局的埃及 30 年期美元主權債為例，即是在符合風險評估後認為可以投資的標的，該債券價格從 2020 年 3 月最低點以來已經上漲 50%，展現驚人的爆發力。

有了 Mr.Bond 團隊，哪還需要高富帥?

對於投資人而言，投資債券型基金首重長期報酬，該檔基金不但短中長期績效優異，加上收益與風控雷達同時運轉，展現逆勢突圍的真實力 (下圖)，還在猶豫要選哪一檔債券基金嗎? 這次，就讓野村 (愛爾蘭) 多元債 Mr. Bond 團隊，當你的債券神隊友吧!

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