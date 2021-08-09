【中信投信】新興亞股翻紅 台股吸金近30週新高

美國上週公佈非農就業人數優於市場預期，道瓊、標普指數齊刷新高！上週新興亞股也一掃陰霾，不僅多數股市週線翻紅，外資淨流入高達 43 億美元（以下貨幣單位皆為美元），為近 30 週以來新高。

上週表現最好的前三新興亞股市場分別為菲律賓、印度、越南，週線漲幅各為 4.3%、3.2%、2.4%。吸金最多的前三國家則為台股、南韓、印度，分別為 22.2 億、16.7 億、4.8 億，台股淨流入金額為近 30 週以來最高，南韓則是自 3 月 19 日以來最高。

中信小資高價 30 ETF 經理人張逸敏（00894）表示，就籌碼面而言，本周電子交易比重已回升至五成水位，儘管近期可能仍受到 Delta 變種病毒干擾部分供應鏈，但觀察終端需求仍呈現穩定復甦，對競爭力高的高價電子股未來展望仍相對正向。

台股近期在題材上可留意跌深的半導體設備、伺服器、電動車及上半年財報優於預期之族群類股，大盤目前陷入月線攻防戰，短線上容易遇壓，手中持股應汰弱留強，並嚴控持股水位。

中信關鍵半導體 ETF 經理人（00891）張圭慧表示，就基本面而言，目前已進入傳統電子旺季，不少半導體公司財報亮眼，吸引資金回流電子股，股價受激勵。展望後市，半導體缺貨議題將延續至 2022 年，建議投資人可透過 ETF 彈性操作，掌握產業成長動能。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南第四波疫情雖尚未止息，但首都胡志明市的單日新增染疫人數有逐漸下滑跡象，惟整體疫情是否持續改善仍待後續觀察。即使經濟受疫情侵擾，但股市樂觀情緒仍在。越南 7 月新增證券戶開戶數再破 10 萬，為連續第 5 個單月新增開戶數超過 10 萬，累計前 7 個月的開戶數較去年全年增長超過 8 成。

其次，張晨瑋指出，為幫助企業度過疫情難關，越南財政部擬將 2021 年企業所得稅降低 30%，有望加速企業走出疫情低谷。

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