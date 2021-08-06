【富蘭克林】成交量能縮小，維持區間整理

台股周五 (8/6) 開低走低，受電子股盤中轉弱影響，終場大盤收黑 76.84 點或 - 0.44%，收 17,526.28 點，成交量 3,977.98 億元，周線收紅。富蘭克林華美投信認為，短線遇到財報公布市場訊息雜亂，加上國際上 Delta 變種病毒擴散加速，儘管電子與傳產良性輪動，但大盤快速量縮，預料短期盤勢以整理為主。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，基本面上短線並無太大變化，為近期市場消息較多，影響投資信心，加上加權指數的位置已達一萬七千點，故預期大盤短期仍偏整理格局，所幸電子股拉回整理時，有低接買盤，且傳產航運有買盤遞補支撐，類股良性輪動。

郭修伸分析，由籌碼面的部份看來，近一周大盤成交量快速下降，觀察下滑的原因主要以當沖的數量降低，對於盤勢來說仍屬有利，散戶籌碼淡出市場後，盤勢有機會偏向法人格局操作，籌碼相對較乾淨，也有利後市三大法人來判斷投資方向。

郭修伸認為，至下周 15 日前，台灣第二季季報將完全公布，留意部分未公布財報不佳個股，可能引起市場震盪；針對目前已公布財報之個股，多半能超出預期且對第三季展望樂觀，惟部分個股漲多有回檔可能應留意；目前看好科技類上游、IC 設計、載板類股。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，近期出現較多航運股違約交割，故政府祭出限縮交易額度，規範當沖交易量不能太大，故使近一周交易量縮小原因，接下來會對當沖做警示，顯示籌碼混亂，加上財報公布也有交易量影響，交互限制。

周書玄認為，傳產股仍具表現機會，特別看好貨櫃、散裝類股。由於全球都注意通膨、原物料漲價的因素，也影響終端產品價格，原物料價格持續被關切；雖然美國強調通膨是暫時的，代表強烈需求也是暫時的，貨櫃的擁擠可能也是暫時，目前的看法暫時的通膨可能延續兩年，表示傳產、原物料具表現機會，除非美元大幅彈升，原物料才不會持續上漲，這些問題都環環相扣，建議投資人持續觀察美中貿易戰、通膨變化與後續減碳排影響。

總結以上，富蘭克林華美投信建議，電子類股目前缺乏主流，以個股表現為主，短線大盤以整理格局為主，建議布局電子為主，傳產為輔；不妨挑選解封後，對比去年下半年 (YoY) 低基期、營收成長會持續者，策略持股以晶圓代工、IC 設計、車用電子為主，搭配傳產的航運、運動器材類為主，或利用台股基金中長期做定期 (不) 定額投資，布局台股表現機會。

《本文不代表對任一個股的買賣建議》

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