【安聯投信】資金快速輪動 台股維持震盪格局

6 日大盤受到部分電子族群漲多休息，以及類股快速輪動下，走勢震盪，終場以下跌 76.84 點，收在 17526.28 點。成交量 4002.28 億元。周線翻紅。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，整體來看，盤勢仍大致維持盤整的格局，部分擁利基或財報展望佳的族群時有表現，但另一方面，短線資金快速輪動、籌碼面凌亂，還有地緣政治雜音、中國政策動向與內部經濟需求長線發展等也仍持續干擾，使得市場承壓。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，目前來看，市場資金持續在留意明年有成長性、或有利基的族群。不過，部分題材也因為短線資金快速輪動的牽動下，很快反應，漲多休息或是拉回整理後再有表現的節奏，也讓電子和非電族群輪流表現。

蕭惠中表示，現階段對後市中性看待。但對於近期的地緣政治，以及中國啟動新一波的產業調整，儘管目前來看台股所受影響有限，但仍須提防，持續留意外資在亞股的動向，以及觀察未來影響層面是否會進一步擴散到亞股和台股。

至於在科技方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期全球需求樣貌逐漸改變，展望明年仍可看見持續成長、延續缺貨題材股，如 ABF 載板、矽晶圓族群，目前供需吃緊，而且很多客戶已在爭搶未來一年產能，報價趨勢往上。

廖哲宏表示，展望未來，對科技類股看法正向，接下來市場聚焦的關鍵應該是在 2022 年具有能見度和成長性的三大族群，車用電子相關、速度規格提升，以及晶圓代工擴產等。

在方向上，科技方面，AI(人工智慧)、車用電子、高速傳輸、雲端伺服器等具有 3-5 年長期的結構性成長機會，也值得布局，傳產則看好隱形眼鏡、紡織衣鞋等類股。

至於近期部份科技產品出現的雜音，包括中國及新興市場上半年電視銷售疲弱，筆電出現需求下滑，過去兩個月訂單出現大幅下修，特別是以教育使用為主的 Chromebook，這類產品未來半年能見度仍相當低，但對整體台灣科技產業產值影響有限。

【安聯投信 獨立經營管理】| 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。若有將新聞稿再製編需求者，謹請以本公司所公開之資料為主，勿為誇大或不實之報導。