用植物妝點居家，譜寫與綠朋友的日常絮語

植物風格家 Yuty 正是體現著這種生活樣貌的代表人物，曾在時尚產業工作的她，無意間投入了植物的世界，遠離緊湊步伐的步調，將植物幻化為妝點居家的美感泉源，利用巧妙的選搭，讓植物成為空間的美學配件，也療癒了身心靈。

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【Profile】植物風格師 Yuty Huang

曾為服裝設計師的 Yuty Huang，因緣際會下跌入了植物的世界，從業餘興趣的種養，培養至今已有純熟的照料植物技巧，擅長使用植物妝點居家空間，讓植物成為生活空間中最時尚的配件。現今為 Instagram 粉絲專業 yuty_deco 的主理人，不定期開設植物裝飾居家的課程之外，也提供客製化植物與盆器選搭的服務。

IG yuty_deco

循著蜿蜒的山間小路，來到了 Yuty 位於外雙溪的家，從山中的雲霧縹緲間，逐漸嗅到與植物共舞的生活環境，放眼望去，附近沒有商家，只有滿滿的綠樹，山林間的綠意彷彿一幅水墨畫般，從外頭蔓延到 Yuty 的家中。走進 Yuty 家的客廳，東南亞香茅的芬芳氣息撲鼻而來，映入眼簾的是宛如熱帶雨林般的植物小天堂，這是 Yuty 描繪的理想生活樣貌，也是她與最熱愛的植物共處的日常。

原本從事服裝設計師的 Yuty，以前經常出訪歐洲看展，除了服裝秀之外，她也喜歡看義大利的設計週展，發現除了展出許多家飾品，展區也經常會使用植物來妝點居家，使她從綠意盎然的色澤中受到感動，開啟了種養植物的旅程。她認為，現在的都會生活追隨著瞬息萬變的趨勢，讓大家變得過於繁忙，忘了該有的日常步調，而種植物這件事情，不但能讓她放慢腳步，也能投入更多心思在居家生活裡。Yuty 說：「開始種植植物之後，就像養了寵物一般，分開了工作和生活，投注在植物的時間越來越多，不會一回家就開始工作或滑手機，反而讓我配合植物的作息，時間到了就去幫他們澆水，需要陽光時就將它們移到陽台，植物讓我找到了療癒身心靈的生活步調，也富足了精神層面。」因緣際會下闖入植物世界的她，反而找到了陪伴人生的最佳伴侶，一步步跟著植物一同生活，讓思緒變得更加平靜，生活質感也向上提升。

Yuty 強調：「其實我相信人類最終都會喜歡親近大自然，因為我們也是自然的一部份。對我來說，植物的存在就是這樣的依存關係。」從小就與爸媽住在山上的她，很早就與植物生活在一起，長大後因繁忙的工作生活，讓她更加體會到植物對她的重要性和生命價值，藉此找到了自己喜愛的生活步調。從前不喜歡早起的她，現在卻每天願意為了植物早起，替它們澆水並細心照養，隨著長時間的投入，讓 Yuty 更加認定自己想要的生活樣貌，也越來越了解與植物一同生活的樂趣與意義。

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》8 月號

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