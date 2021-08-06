代工廠7月營收出爐 緯創月減6%、英業達攀今年新高

代工大廠緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 今 (6) 日公布 7 月營收，緯創因上月季底效應影響，主要產品線出貨皆小幅衰退，營收月減 6%，達 675.21 億元，英業達則因料況較上月改善，單月營收達 455.11 億元，月增 10.3%，為今年以來單月新高。

緯創 (3231-TW)

緯創 7 月受上月季底效應，主要產品線出貨均較上月衰退，單月營收回落至 675.21 億元、月減 6.1%、年減 13.9%，累計前 7 月營收達 4457.59 億元、年減 5.8%。

出貨方面，緯創 7 月筆電、桌機、顯示器出貨分別達 200 萬台、70 萬台、120 萬台，均較上月衰退近 1 成，僅伺服器月增約 5%，出貨量達約 21 萬台。

展望未來，緯創指出，目前訂單能見度維持看到第三季，第四季則還要觀望疫情變化、零組件缺料狀況，但今年整體需求仍大於供給，零組件供應缺口也估仍達約 2 成。

出貨方面，緯創表示，7 月各產品出貨均符合預期，依目前料況評估，估 8、9 月出貨將維持 7 月水準，整體第三季筆電、桌機、顯示器、伺服器等各產品線出貨也將持平第二季。

緯創旗下雲端伺服器廠緯穎 (6669-TW) 今也公告 7 月營收，達 141.65 億元，月減 22%、年減 9.2%，累計前 7 月營收達約 1046.49 億元、年減 1.8%。

英業達 (2356-TW)

英業達 7 月合併營收達 455.11 億元，月增 10.3%、年減 6.5%，為今年單月新高，主因是料況較上月改善，累計前 7 月營收則達 2721.63 億元、年減 4.9%。

出貨方面，英業達 7 月筆電出貨量達 190 萬台，為今年單月新高，月增 5.56%、但持平去年同期，累計今年出貨已達 1170 萬台。

英業達表示，迎產業傳統旺季，加上因缺料導致部分訂單遞延，預期第三季仍是全年營運高峰，但出貨狀況持續受限零組件缺料無法預期，訂單需求則仍強，評估在沒有缺料情況下，本季三大產品訂單需求都較上季有雙位數成長。

另一方面，近期東南亞疫情嚴峻，馬來西亞等地紛紛提升封鎖管制措施，對此，英業達指出，各地工廠持續配合當地政府防疫措施，至於相關產能在客戶願意下，會配合將產品暫時移轉到其他生產基地進行生產。