〈環宇法說〉晶成半導體最快明年貢獻營運 擬加碼8.5億元投資常州承芯

環宇 - KY(4991-TW) 今 (6) 日召開線上法說會，展望未來，環宇認為，下半年在中國 5G 基建、資料中心需求回溫，有助 KGD 出貨動能，對營運審慎樂觀，轉投資方面，預期晶成半導體最快明年可望貢獻營運，此外，也計畫再投資人民幣 2 億元 (約新台幣 8.59 億元)，加碼投資常州承芯。

由於環宇從去年第三季以來營運均受轉投資拖累，累計今年上半年環宇光業外投資損失就認列約 1.98 億元，拖累本業營運表現，法人持續關注環宇轉投資何時可望貢獻營運。

環宇表示，三大轉投資中，晶成半導體營運逐步起色，預期下半年營收規模逐步放大後，明年有機會獲利貢獻營運，承芯則因產能規模較小，仍有生產設備投資需求，預期明年仍將呈現虧損狀態，上海宙鎵營運規模較小，預期今年轉盈機率較大。

因應長期股權投資、配合產能擴充，環宇今也公告將再投資人民幣 2 億元 (約新台幣 8.59 億元)，加碼投資持股約 32.8% 的常州承芯，投資完成後，累計投資金額將達 3.1 億元 (約新台幣 13.3 億元)。

展望下半年，環宇表示，審慎樂觀營運將優於上半年，因中國 5G 基建回溫，雖然新標案多為 700MHz，在材料單價上較低，但仍有助營運回神，美國高階規格、資料中心需求也回溫，此外，也持續開發氮化鎵 (GaN) 產品，預期將成為美國廠 RF 主流。