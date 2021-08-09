操盤手看台股：航運股迎來關鍵週 電子留意輪動節奏

近日於月線震盪的台股，在權值電子走弱下，指數再度跌破月線。若以週線來看，由於 8 月首週的週 K 線已收紅，指數已墊高；本週出現週級別日出線的機率提升，8 月挑戰前波高點 18034 點仍有機會。目前隨著 7 月營收及半年報公布進入倒數，短期波動受到消息面影響性也進入最後階段；由於 7 月是第 3 季傳統旺季的第一個月份，市場對於營運表現的期望值也較大，故股價容易提前反應。

以一路看好的半導體供應鏈為例，受惠於漲價效應及需求熱絡，晶圓代工的聯電 7 月營收達 183.66 億元，續創單月歷史新高，業績表現亮眼；但是對應股價，由於先前已由 50.5 元漲到 63.9 元，漲幅達 26%，故營收利多公布後反而呈現拉回。這個現象在半導體供應鏈上將會相對明顯，原因在於許多 IC 設計股及 IC 封測股已領先反應旺季效應，多數股價都出現一波漲勢，如日月光、華泰、矽格、南茂等。短線上，利多實現後部分賣壓出場，股價震盪整理屬正常現象，守住上升趨勢線或整理平台仍為多頭格局，操作要能適應盤面輪動節奏。

近日談到由於走勢收窄，航運股不耐久盤的籌碼正逐漸離場，後續要觀察 7 月營收及半年報能否引動資金回補；結果散裝航運的四維航率先公布 7 月營收達 4.89 億元，年增逾 1 倍，股價攻上漲停！整體航運族群皆被激勵。至於貨櫃航運業，近日市場傳出美國聯邦海事委員會 (FMC) 要求全球八大貨櫃航商於 8 月 13 日前，提交其已經或即將收取港口擁擠附加費詳細資料，但在 FMC 最終調查名單中，據悉並無貨櫃三雄長榮、陽明及萬海等 3 家航商，市場對此給予正面評價，成交量能也隨之放大，籌碼加速換手。當前貨櫃三雄皆以 7/21 日的黑 K 棒為中期壓力，多方若要反攻，不僅要站穩月線(目前下滑，為短壓)，更要盡速攻克 7/21 日黑 K 位置，否則整理期會拉長；而反攻時機就看近日 7 月營收及半年報公布後，所繳出的成績單能否讓市場認同。

根據外電報導，美國拜登政府將宣布一項行政命令，目標是到 2030 年實現純電動、插電式混合動力或燃料電池汽車占全美汽車銷量的比重達到 40%~50%！要達成這個目標，有一定的挑戰性，原因在於美國去年 (2020 年) 汽車銷量達 1600 萬輛，但是同年度所銷售的電動車數量僅約 25 萬輛，占比不到 2%。若要在期限之前達標，市場預估不僅各大車廠要積極響應，加強電池、電機、電控系統的布局；關於電動車基礎設施 (如充電樁、快充站) 的投資力道也要加強，後續相關商機上看千億美元。此舉對電動車供應鏈有利，當中電池材料的康普、美琪瑪、聚和，車用二極體的朋程、台半等，拉回修正後於近日轉強，可持續追蹤。對於一個操盤手而言，在正常情況下，股價應與消息同方向，即利多上漲、利空下跌，而在同向反應之際，反應的幅度、長度，還有之前是否已經波動，都必須考量進去，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)

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