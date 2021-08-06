〈尖點法說〉需求推升鑽針應用擴張 明年月產能再增逾1成達2800萬支

PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點科技 (8021-TW) 積極擴大核心本業經營規模，拉高代鑽孔及鑽針產能，依規劃，除購併增加產能，將再度擴充鑽針產能 12%，預計 2022 年上半年開出。

尖點今天由總經理林若萍主持召開法說會，林若萍指出，產能規劃部分，鑽針年初產能每月 2300 萬支，第二季透過併購增加 200 萬支銑刀產能，合併產能來到 2500 萬支，但仍不足以應對市場需求。尖點計劃 2022 年上半年預計再增 300 萬支產能，月產能達 2800 萬支。

尖點去年底完成新增鑽針 10% 的擴充，產能提升到每月 2300 萬支，但仍無法滿足市場需求。

尖點受惠於併購效益及新客戶的加入，第 2 季鑽針產能利用率約 90%，高於往年同期，在產能趨緊下，促使尖點加速擴張。

由尖點的產品組合來看，2021 第 2 季 PCB 鑽針營收年成長約 22%，占營收比重約 61.6%，鑽孔服務營收年成長 45.9%，占比約 38.4%；累計 2021 年上半年鑽針營收年成長 20.1%，鑽孔服務約成長 60.9%。

尖點 2021 年第二季營收爲 9.34 億元，毛利率 33.77%，季增 1.98 估百分點，年增 3.42 個百分點，稅後純益爲 1.19 億元，季增 28.3%，年增 90.53%，每股純益爲 0.84 元。尖點 2021 年上半年營收爲 17.27 億元，毛利率爲 33.15%，年增 5.17 個百分點，稅後純益爲 2.12 億元，年增 1.52 倍，每股純益 1.49 元。