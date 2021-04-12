尖點擴充效益顯 首季稅後純益年增3.29倍 EPS 0.65元

PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點科技 (8021-TW) 積極擴大核心本業規模，並開始出貨新客戶，在台擴充 20% 的 PCB 鑽孔服務產能，推升 2021 年首季獲利亮麗，首季稅後純益 9200 萬元，年增 3.29 倍，每股純益 0.65 元。

目前尖點每月鑽針產出量，已由 2100 萬支提高為 2300 萬支，增加 10%，有助掌握 PCB 客戶需求。

尖點 2021 年首季營收為 7.8 億元，年增 30%，季減 4%，也符合總經理林若萍先前在法說會中指出，預估第一季營收將較 2020 年第四季旺季時的 8.41 億元，減幅個位數百分點內。

在擴產效益挹注經濟規模下，尖點第一季單季稅後純益 9200 萬元，年增 3.29 倍，每股純益為 0.65 元。

尖點 2020 年資本支出 2.16 億元，今年預算編列 3.5-4 億元資本支出，較去年成長近倍，主要在增進鑽針發膜設備及代鑽產能。

尖點去年第四季在台灣增加了鑽孔服務廠區，整體鑽孔營運規模增加了 20%，以因應 ABF 載板、伺服器板及汽車板客戶的鑽孔需求，尖點原來在台灣代鑽孔以雷鑽孔為主，去年新增機械鑽孔新服務項目，業務能量增加 20%。

尖點 2020 年稅後純益為 2.82 億元，創 5 年新高，年增 48.2%，每股純益 1.98 元，獲利創 5 年新高，董事會通過去年盈餘每股擬配發現金股利 1.58 元，將提交 6 月 9 日股東會決議。