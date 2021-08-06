材料-KY前7月營收15億元 年增32%

材料 - KY(4763-TW) 今 (6) 日公布 7 月營收達 2.1 億元，創歷年同期新高，月減 9.37%，年增 3.64%，前 7 月營收 15.16 億元，年增 19.32%，材料 - KY 看好，今年絲束與醋片需求強勁，營收可望創新高、維持雙位數成長。

由於絲束與醋片需求維持強勁，材料 - KY 今年持續開出新產能，加上客戶需求強勁，在疫情沒有進一步封城限制的前提與固定匯率基礎下，預期 2021 年營收可望超越 2019 年水準，材料 - KY 因此對下半年鏡框用塑料級醋片市場需求信心大增。

產能規劃方面，材料 - KY 主管指出，今年將持續擴充醋片產線，預計今年下半年將新增 5000 噸設計產能，醋片年設計總產能將達 3 萬噸。醋酐新廠則將建造 6 萬噸的設計產能，去年第四季動工，已於 6 月底完工，目前已完成試產，正逐步提升產量中。另外自製上游原料將有利於降低及穩定生產成本，也有機會有少量產出外賣。

材料 - KY 財務副總陳界瑞表示，醋酐價格從今年五、六月每噸人民幣 1.2 萬元，回落至目前約人民幣 9500-9800 元的水準；加上醋酐新廠啟動，生產醋酐的主要原料醋酸，價格從五月初每噸人民幣 8000 元上下，回落到目前約人民幣 6000 元，降幅較醋酐為大，可望緩解原料成本壓力。

材料 - KY 絲束廠年設計總產能目前為 1.6 萬噸，現有廠房已無空間新增產線，因應未來絲束需求與營運成長，材料 - KY 預計擴建絲束廠，新增 5000 噸產能，投資金額約新台幣 3.5 億元。目前正在洽談購置土地廠房等事宜，目標在今年啟動投資計畫。