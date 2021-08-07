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〈美股盤後〉非農報告驚艷華爾街 道瓊標普齊刷新高

鉅亨網編譯羅昀玫
非農報告驚艷華爾街 道瓊標普齊刷新高 (圖片：AFP)
非農報告驚艷華爾街 道瓊標普齊刷新高 (圖片：AFP)
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美股盤後標普那指費半道瓊新冠拜登關稅就業失業非農新增美國中國阿里巴巴蘋果iPhone聯準會FedTaper縮減購債

美國 7 月新增非農就業數據令華爾街喜出外望，週五 (6 日) 美元走強，黃金、油價跌落，10 年期美債殖利率攀升至 1.3%，能源股帶頭上漲，科技股承壓，美股四大指數漲跌互見，道瓊、標普齊刷新高

政經消息方面，美國勞工部週五 7 月份非農就業人數增加了 943,000 人，失業率降至 5.4%，雙雙優於華爾街預期，顯示美國經濟強勁。

美國參院自週一就約 1 兆美元規模的基礎建設法案進行辯論，其中增加的修正條款要求阻購買中國無人機，還就加密貨幣相關稅收展開激辯，預計參院將在本週末或下週初進行最終表決。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週五 (6 日) 參與東協區域線上論壇 (ARF) 時表示，中國日益壯大的核武軍火庫令人關切。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.01 億例，死亡數突破 427 萬例。美國累計確診超過 3552 萬例，累計死亡數超過 61.5 萬。印度累計確診超過 3185 萬例，巴西累計確診 2006 萬例。

週五 (6 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 144.26 點，或 0.41%，收 35,208.51 點。
  • 那斯達克指數下跌 59.35 點，或 0.4%，收 14,835.76 點。
  • 標普 500 指數上漲 7.42 點，或 0.17%，收 4,436.52 點。
  • 費城半導體指數下跌 12.41 點，或 0.36%，收 3,412.05 點。
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標普 11 大板塊僅 4 板塊收紅，金融、材料和能源領漲，非必需消費品、房地產和資訊科技領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王近乎全部淪陷。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.48%；臉書 (FB-US) 漲 0.15%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.38%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.92%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.021%。

道瓊成分股多收高。安進 (AMGN-US) 下跌 1.64%；家得寶 (HD-US) 下跌 0.98%；寶僑 (PG-US) 跌 0.76%；Nike (NKE-US) 跌 0.61%；高盛 (GS-US) 上漲 3.54%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.89%。

費半成分股多收低。英特爾 (INTC-US) 漲 0.056%；AMD (AMD-US) 下跌 2.39%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.27%；美光 (MU-US) 漲 0.63%；高通 (QCOM-US) 跌 0.37%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 1.31%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.85%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.67%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.90%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.05%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 週五下跌 0.48% 至每股 146.14 美元。蘋果 iOS 15 計劃推出新功能，識別和通報收集到的兒童色情圖片，引發批評人士抨擊，蘋果週五提出辯解：「蘋果不會建立一個降低隱私權的後門程式。」

此外，中媒報導，蘋果年度旗艦機 iPhone 13 產量增加之際，中國的供應商卻面臨缺工問題，不得不提高獎金搶招員工。

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蘋果隱私權聲譽受到質疑。(圖片：AFP)

Robinhood (HOOD-US) 大漲 7.93% 至每股 55.01 美元。Robinhood 週五重申，本身沒有出售任何額外的股票，而且早期大股東出售須待美國證券交易委員會的批准。

太空旅遊公司維珍銀河 (SPCE-US) 上漲 5.84% 至每股 33.37 美元。維珍銀河週四盤後宣布，再度開始販售太空旅行票券，單人座漲至 45 萬美元 (約台幣 1250 元)。該公司週四公布喜憂參半的財報成績單，但營收超乎華爾街預期。

中國監管出擊一波波，阿里巴巴向投資人警告稅收優惠可能將會減少、美團傳將收到鉅額罰款、滴滴傳交出大數據監管權以安撫北京，阿里巴巴 (BABA-US) 收黑 1.44%、美團 (MPNGY-US) 逆轉早盤跌勢收紅 0.31%、滴滴 (DIDI-US) 收跌 0.11%。

繼理想、蔚來、小鵬汽車後，中國汽車經銷商開心汽車宣布進軍電動車業務。週五開心汽車 (KXIN-US) 飆漲 89.22% 至每股 3.16 美元

經濟數據

  • 美國 7 月新增非農就業報 94.3 萬人，預期 92.5 萬人，前值自 85 萬人上調至 93.8 萬人
  • 美國 7 月失業率報 5.4％，預期 5.6%，前值 5.9%
  • 美國 7 月勞動參與率報 61.7％，前值 61.6%
  • 美國 7 月平均每小時薪資年增率報 4.0％，預期 3.9%，前值 3.6%
  • 美國 7 月平均每小時薪資月增率報 0.4％，預期 0.3%，前值 0.3%
  • 美國 7 月平均每週工時報 34.8 小時，預期 34.7，前值 34.7
  • 美國 6 月批發庫存月增率終值報 1.1%，前值 0.8%

華爾街分析

投行 Jefferies 稱，總而言之，這是一份穩健的就業報告，顯示勞動力市場出現了 9 個月以來最顯著的改善。

Janus Henderson Investors 研究主管 Matt Peron 表示，非農數據可能預示下半年的企業獲利強勁，隨著經濟復甦，這有助於推動股市創下歷史新高。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「投資者現在對經濟復甦重新充滿信心，因此資金行情再次轉向週期股、價值股及小型股。」

State 首席投資策略師 Michael Arone 表示，下週的關鍵將是 CPI 和 PPI 數據，初領申請失業救濟金人數也是關鍵數據之一。Fed 已經明確表示，就業市場是他們下一步行動的關鍵，申請失業救濟金人數將成為每週市場關注焦點，最後是消費者情緒，這些因素可能會推動市場變化。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

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