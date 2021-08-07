〈美股盤後〉非農報告驚艷華爾街 道瓊標普齊刷新高

美國 7 月新增非農就業數據令華爾街喜出外望，週五 (6 日) 美元走強，黃金、油價跌落，10 年期美債殖利率攀升至 1.3%，能源股帶頭上漲，科技股承壓，美股四大指數漲跌互見，道瓊、標普齊刷新高

政經消息方面，美國勞工部週五 7 月份非農就業人數增加了 943,000 人，失業率降至 5.4%，雙雙優於華爾街預期，顯示美國經濟強勁。

美國參院自週一就約 1 兆美元規模的基礎建設法案進行辯論，其中增加的修正條款要求阻購買中國無人機，還就加密貨幣相關稅收展開激辯，預計參院將在本週末或下週初進行最終表決。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週五 (6 日) 參與東協區域線上論壇 (ARF) 時表示，中國日益壯大的核武軍火庫令人關切。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.01 億例，死亡數突破 427 萬例。美國累計確診超過 3552 萬例，累計死亡數超過 61.5 萬。印度累計確診超過 3185 萬例，巴西累計確診 2006 萬例。

週五 (6 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 144.26 點，或 0.41%，收 35,208.51 點。

那斯達克指數下跌 59.35 點，或 0.4%，收 14,835.76 點。

標普 500 指數上漲 7.42 點，或 0.17%，收 4,436.52 點。

費城半導體指數下跌 12.41 點，或 0.36%，收 3,412.05 點。

標普 11 大板塊僅 4 板塊收紅，金融、材料和能源領漲，非必需消費品、房地產和資訊科技領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王近乎全部淪陷。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.48%；臉書 (FB-US) 漲 0.15%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.38%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.92%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.021%。

道瓊成分股多收高。安進 (AMGN-US) 下跌 1.64%；家得寶 (HD-US) 下跌 0.98%；寶僑 (PG-US) 跌 0.76%；Nike (NKE-US) 跌 0.61%；高盛 (GS-US) 上漲 3.54%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.89%。

費半成分股多收低。英特爾 (INTC-US) 漲 0.056%；AMD (AMD-US) 下跌 2.39%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.27%；美光 (MU-US) 漲 0.63%；高通 (QCOM-US) 跌 0.37%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 1.31%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.85%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.67%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.90%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.05%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 週五下跌 0.48% 至每股 146.14 美元。蘋果 iOS 15 計劃推出新功能，識別和通報收集到的兒童色情圖片，引發批評人士抨擊，蘋果週五提出辯解：「蘋果不會建立一個降低隱私權的後門程式。」

此外，中媒報導，蘋果年度旗艦機 iPhone 13 產量增加之際，中國的供應商卻面臨缺工問題，不得不提高獎金搶招員工。

蘋果隱私權聲譽受到質疑。(圖片：AFP)

Robinhood (HOOD-US) 大漲 7.93% 至每股 55.01 美元。Robinhood 週五重申，本身沒有出售任何額外的股票，而且早期大股東出售須待美國證券交易委員會的批准。

太空旅遊公司維珍銀河 (SPCE-US) 上漲 5.84% 至每股 33.37 美元。維珍銀河週四盤後宣布，再度開始販售太空旅行票券，單人座漲至 45 萬美元 (約台幣 1250 元)。該公司週四公布喜憂參半的財報成績單，但營收超乎華爾街預期。

中國監管出擊一波波，阿里巴巴向投資人警告稅收優惠可能將會減少、美團傳將收到鉅額罰款、滴滴傳交出大數據監管權以安撫北京，阿里巴巴 (BABA-US) 收黑 1.44%、美團 (MPNGY-US) 逆轉早盤跌勢收紅 0.31%、滴滴 (DIDI-US) 收跌 0.11%。

繼理想、蔚來、小鵬汽車後，中國汽車經銷商開心汽車宣布進軍電動車業務。週五開心汽車 (KXIN-US) 飆漲 89.22% 至每股 3.16 美元。

經濟數據

美國 7 月新增非農就業報 94.3 萬人，預期 92.5 萬人，前值自 85 萬人上調至 93.8 萬人

美國 7 月失業率報 5.4％，預期 5.6%，前值 5.9%

美國 7 月勞動參與率報 61.7％，前值 61.6%

美國 7 月平均每小時薪資年增率報 4.0％，預期 3.9%，前值 3.6%

美國 7 月平均每小時薪資月增率報 0.4％，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 7 月平均每週工時報 34.8 小時，預期 34.7，前值 34.7

美國 6 月批發庫存月增率終值報 1.1%，前值 0.8%

華爾街分析

投行 Jefferies 稱，總而言之，這是一份穩健的就業報告，顯示勞動力市場出現了 9 個月以來最顯著的改善。

Janus Henderson Investors 研究主管 Matt Peron 表示，非農數據可能預示下半年的企業獲利強勁，隨著經濟復甦，這有助於推動股市創下歷史新高。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「投資者現在對經濟復甦重新充滿信心，因此資金行情再次轉向週期股、價值股及小型股。」

State 首席投資策略師 Michael Arone 表示，下週的關鍵將是 CPI 和 PPI 數據，初領申請失業救濟金人數也是關鍵數據之一。Fed 已經明確表示，就業市場是他們下一步行動的關鍵，申請失業救濟金人數將成為每週市場關注焦點，最後是消費者情緒，這些因素可能會推動市場變化。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主