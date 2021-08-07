疫情衝擊企業營運 企業營收衰退可免暫繳營所稅

疫情衝擊我經濟動能，為降低企業營運負擔，財政部 6 日核釋，包括適用各部會紓困條例者，以及自 2020 年起只要連續兩個月平均營業額或任一個月營業額較 2018 年、2019 年同期減少 15% 者，都可申請營所稅免暫繳。

考量去年疫情影響，部分企業已在去年申請營所稅免暫繳的企業，今年則可直接適用營所稅免暫繳，不必再另行提出申請；另外，因疫情影響依規定經國稅局核准延期或分期繳納營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅稅額，或核准退還營業稅溢付稅額者，也無須再提出申請。

財政部指出，只要是符合部會機關紓困條例者，以及自去年 1 月起連續兩個月的平均營業額或是其中任一月的營業額比起 2018 年起任一年的同期平均，或是 2019 年 12 月以前 6 個月同期平均營業額減少幅度達 15%，或是其他營收驟減者，都可申請。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯表示，申請免辦暫繳企業，應在暫繳申報期間內 (曆年制者為 110 年 9 月 1 日至 9 月 30 日)，檢具申請書及相關證明文件，向國稅局申請。

林巨峯表示，企業如不符合上述受疫情影響條件，無法免辦理 110 年度暫繳，但仍有營業額驟減情況，可能採用試算暫繳較為有利，若需委託會計師查核簽證，可提早開始規劃相關工作，例如存貨等資產之盤點。