長榮上半年大賺781億元 年增27倍 EPS 15.03元

長榮 (2603-TW) 今 (6) 日公告第二季財報，在運價飆漲下，第二季稅後純益 420.58 億元，季增 16.5%、年增 1217%，每股純益 7.98 元；上半年稅後純益 781.41 億元，年增 2740%，每股純益 15.03 元。

長榮第二季營收 999.66 億元，毛利率 54.8%，季增 3 個百分點、年增 37.5 個百分點、營益率 52%，季增 3.1 個百分點、年增 40.2 個百分點；稅後純益 420.58 億元，季增 16.5%、年增 1217%，每股純益 7.98 元。

長榮上半年營收 1899.2 億元，年增 117%；毛利率 53.4%，年增 41.4 個百分點；營益率 50.5%，年增 44 個百分點；稅後純益 781.41 億元，年增 2740%，每股純益 15.03 元。

長榮上半年持續受惠海運運價飆漲，帶動營收及獲利上揚，展望下半年，長榮認為，第三季進入傳統旺季，營運會持續成長，第四季也不見得比第三季差，明年則也保持樂觀看法。

此外，美國聯邦海事委員會 (FMC) 針對延滯費 (demurrage) 和滯港費 (detention) 調查結果出爐，未發現航運業者聯手操縱價格，市場也認為，高運價的情形將延續至明年。