〈能源盤後〉Delta疫情衝擊需求 非農數據提振美元 原油大跌

週五 (6 日) 交易，原油期貨價格大幅收低。在優於預期的非農報告公布後，美元獲得提振，打壓以美元計價的大宗商品，原油自早的漲勢中逆轉。



價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，美元上漲、delta 新冠變種病毒對能源需求的潛在衝擊，這些對原油產生了頑固逆風。

「我認為，能源這疲弱情緒來自對新冠疫情的擔憂，以及非農就業報告公布後，引起美元上漲所致。」他說。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 81 美分或 1.2%，收每桶 68.28 美元。

WTI 原油期貨價格本週下跌約 7.7%，為去年 10 月 2 日止當週以來最激烈的單週降幅。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 59 美分或 0.8%，收每桶 70.70 美元，盤中高點曾達 72.43 美元。

Brent 原油期貨價格本週下跌近 6.3%，為 3 月 19 日以降最大單週跌幅 (當時跌幅 6.78%)。

本週原油價格暴跌是因為 delta 新冠變種病毒促使旅行限制，日本和中國一些地區都恢復了封鎖措施，以限制這具有更高傳染力的病毒散播出去。

美國勞動部公布了 7 月非農新增就業人數 94.3 萬人，高於經濟學家預估的 84.5 萬人，且是近一年來新增就業的最快速度，此外，失業率也自前月的 5.9% 下降至 5.4%，低於經濟學家預期的 5.7%。

優於預期的非農就業報告雖然緩解了市場對「delta 病毒造成經濟衝擊」的擔憂，但隨著債券殖利率上升，美元也因該消息而上漲，打壓美元計價的大宗商品。

原油週五早盤上漲，係因中東地區浮現新衝突，如果局勢惡化，可能會影響供應。以色列和黎巴嫩真主黨在伊朗的支持下連續 3 日相互發射火箭攻擊。週四以色列國防部長警告，其國家已經準備好攻擊伊朗，因以色列將一樁海上油輪遭到致命的無人機襲擊歸咎於伊朗。

與此同時，貝克休斯週五公布，本週活躍的美國石油鑽井平台數量增加了 2 個，達到 387 個。包括天然氣鑽探在內的美國活躍鑽機增加 3 個，達到 491 個。

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