憂中國疫情遏制需求前景 油價下跌逾4%

中國疫情重燃，掀起市場對於全球燃料需求復甦受阻的擔憂，國際油價週一 (9 日) 下挫逾 4%。

因中國多處爆出確診病例，高盛週一下調中國經濟增長預期，將 Q3 GDP 季增率預估值自原先的 5.8%，下砍至 2.3%，雖然 Q4 季增率預估值自原先的 5.8% 上修至 8.5%，仍使 2021 年全年預估值自 8.6% 降至 8.3%。

根據中國國家衛生健康委員會 (中國衛健委) 公告，中國週一單日新增確診數達 125 例，高於昨日的 96 例，疫情升溫迫使中國實施取消航班等限制措施，46 個城市也發出旅遊警示，144 個疫情嚴峻地區則對公共交通和計程車服務祭出限制。

台北時間週一 18 時許，國際基準布蘭特原油期貨下跌 4.06％，暫報 67.83 美元，美國基準西德州中質原油 (WTI) 期貨跌 4.23％，暫報 65.39 美元。

加拿大皇家銀行 (RBC) 能源分析師 Gordon Ramsay 表示，隨著 Delta 變種病毒感染情況加劇，對全球原油需求恐受侵蝕的擔憂再度浮上檯面。

海關總署數據顯示，中國 7 月原油進口量小幅下滑至 971 萬桶 / 日，連續 4 個月低於 1000 萬桶 / 日，此外，在爆發疫情和洪災後，中國 7 月進出口增速均顯著下滑。

澳盛銀行 (ANZ) 大宗商品分析師認為，相較於馬來西亞、泰國等其他亞洲國家單日暴增 2 萬人的確診情況，目前中國確診數較少，但因疫情升溫時機適逢夏季旅遊旺季，中國的疫情消息掩蓋了其他地方需求仍強的跡象。