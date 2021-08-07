〈熱門股〉瑞軒本業單季轉盈 獲外資青睞站回所有均線

瑞軒 (2489-TW) 第二季受惠遠距商機延燒，電視、顯示器、電腦周邊產品需求暢旺，加上反映部分面板漲價成本，單季營益率轉正，本業終結連七季虧損，也獲得外資青睞，周漲近 7%，站回所有均線之上。

展望下半年，瑞軒看好，第三季是傳統電子旺季，加上越南新廠產能逐步開出，旗下各產品線動能可望延續，估全年電視、顯示器出貨量將達逾 500 萬台、年增 16.2%，滑鼠、Webcam 等電腦周邊產品則持續受惠遠距商機，今年出貨可望突破 1000 萬個。

瑞軒 7 月營收則達 19.28 億，月減 5.4%、年增 47.2%，維持相對高檔，累計今年前 7 月營收達 112.85 億，年增 36%，出貨方面，今年前 7 月電視及電競顯示器已出貨逾 200 萬台，年增 4%，滑鼠、Webcam 等電腦周邊商品則較去年同期大增 3 倍。

瑞軒第二季營益率 0.32%，由上季、去年同期虧損轉盈，單季稅後純益達 8.09 億元，季減 83.32%、年增 336.34%，每股純益 1 元；累計上半年在業外處分 VIZIO 持股挹注下，稅後純益達 56.66 億元，由去年同期虧轉盈，每股純益 7 元，為歷年同期新高。