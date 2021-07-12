〈瑞軒展望〉越南二廠產能逐步開出 全年電視出貨上看500萬台 年增近2成

電視品牌近年積極搶攻高階電視商機，包含三星、小米今年都陸續推出中階型機種，作為主力組裝代工廠之一的瑞軒 (2489-TW)，今年第二季也完成越南二廠擴建，以支應客戶需求，展望全年，瑞軒預期，今年整體電視、顯示器出貨將上看 500 萬台，年增近 2 成。

瑞軒是三星、小米等電視品牌廠代工組裝廠，生產涵蓋全系列產品，不過新品因推出時量少，多由品牌廠自行生產，後續才會釋單由瑞軒等組裝代工廠生產。

在疫情催生下，電視受惠遠距商機激勵下需求穩健成長，根據研調機構集邦 (TrendForce) 預期，今年全年電視品牌出貨量仍將年增 1.4%，達約 2.2 億台，其中，將以 OLED、QLED 等中高階機種成長最大。

三星、小米等品牌廠近期就積極搶進中高階市場，三星上半年發表搭載 MiniLED 背光的 Neo QLED 系列電視，小米也在下半年推出小米電視 6 至尊版、小米電視 ES，鎖定中高階市場，隨著新品逐步放量，瑞軒作為組裝合作廠，營運可望同步受惠。

因應客戶需求，瑞軒越南二廠第二季也已開始營運生產，初級鎖定電視、辦公室設備等產品，預期今年全年整體電視、顯示器出貨量將達逾 500 萬台，較去年 430 萬台，年增 16.2%，滑鼠、Webcam 等電腦周邊產品則持續受惠遠距商機，今年出貨可望突破 1000 萬個、年增 11%。