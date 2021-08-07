〈熱門股〉立凱-KY接案報捷 單周大漲44%創58個月新高

全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱 - KY(5227-TW) 本周接單報捷，與東北亞電動車客戶經歷多年合作開發，8 月正式進入第三期驗證，預期該客戶一旦進入第四期正式量產，產品生命週期預估可達 15 年以上，利多吸引買盤進駐，單周連拉四根漲停板、暴漲 44%，創 58 個月新高。

截至 7 月底，立凱手上共有 19 家客戶正在認證鋰電池正極材料，當中電動車應用有 6 家客戶、儲能應用有 9 家客戶，同時應用在電動車及儲能的客戶有 2 家，同時應用在電動車及軍用、儲能及 E-BUS 的客戶各 1 家，合計 19 家。

立凱指出，電動車客戶驗證產品期長達 3-5 年，日前東北亞汽車客戶正式將產品評估進度提升至第三期，代表連續生產樣品大於 1000kg 以上，預計約一年可以完成三期驗證，如果順利驗證成功，可取得供應商資格，並開始著手第四期正式量產的安排。

立凱本周沿五日線帶量上攻，並連拉四根漲停板，周五終場收在 35.2 元，創下 4 年 10 個月新高，單周漲幅高達 44%，成交量也爆出 21774 的天量，籌碼方面，僅外資站買方，買超 368 張。