〈熱門股〉世界財報優預期周漲23%屢創新天價

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 法說報佳音，除第二季獲利優於預期，第三季營收也可望續創高，毛利率上看 46%，激勵本周股價強勢表態，屢屢改寫新高價，周五 (6 日) 雖漲多回檔修正，終場仍收在 143 元，續寫歷史新天價，單周漲幅達 23.8%。

世界先進預估第三季營收將達 115-119 億元，相當於季增 13-17%，為連兩季站穩百億元大關，預估 44-46%，站穩 40% 大關，營益率 32.5-34.5%，衝破 30%，雙率均可望寫下近 14 年來新高。

世界先進指出，第三季 ASP 將再拉升 11-13%，主要來自產品價格調漲、較佳的產品組合帶動；隨著工作天數增加，加上晶圓三廠產能擴大，整體月產能將季增 3%，達 24.6 萬片 8 吋晶圓。

世界先進看好，客戶對晶圓代工需求持續增加，能見度有效提升，預期今年全年都將維持相當高的產能利用率。

世界先第二季毛利率衝破 40%，單季稅後純益 26.02 億元，季增 18%，年增 76%，每股純益 1.59 元，純益與 EPS 雙雙改寫上季寫下的新高；上半年累計稅後純益 48.15 億元，年增約 63%，每股賺 2.94 元。

世界先進日 K 線圖



