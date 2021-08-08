Q3績效前10名ETF出列 高股息占一半

台股上半年含息報酬逾兩成，亮眼表現獨步全球。進入第三季台股震盪明顯加大，資金重新青睞具備防禦性質的高股息標的，且第三季正值台股除權息旺季，第三季以來績效前十強中，就有一半是高股息概念 ETF。

台股在 7/15 首次突破萬八整數關卡後，情勢急轉直下，一度拉回千點，指數觸及季線附近逐漸止穩，旋即彈升近 500 點，近期在 17600 點附近震盪，可以看出進入第三季市場波動再次加劇。

台股第三季以來下跌約 1%，選股難度升高下，國內高股息概念 ETF 依舊繳出亮眼表現，績效前三名都是元大投信所包辦，奪冠的為元大富櫃 50 ETF，報酬超過 7%、達 7.1%，顯示進入下半年市場資金追捧估值較低且爆發力強的中小型股。第二、三名則都具備高股息概念，元大台灣金融 4.73%、元大高股息低波動 ETF4.33%；其中，元大高息低波 ETF 在 8/5 淨值達 44.85 元創歷史新高。

主要是因為第三季適逢台灣企業配發龐大股息，連帶使持有一籃子金融股的元大金融基金和訴求「高股息」和「低波動」的元大高息低波 ETF，淨值走勢持續向上，兩檔 ETF 不只有高股息還有爆發力。

績效前十強中就有一半是高股息概念 ETF，除了上述兩檔相關 ETF，還有國泰臺灣低波動股利精選 30、復華富時台灣高股息低波動、國泰台灣 ESG 永續高股息。ETF 存股達人表示，存股族在開心領取股息時，也不希望承擔過大波動，深怕領了股息賠了價差。

元大高息低波 ETF 研究團隊也表示，觀察到廣大股民投資痛點，特別在股利率和股利發放品質兩大股利指標之外，納入營運穩定度、權益報酬率、價格動能、獲利能力、營運現金流量等五大因子，進而推出元大高息低波 ETF，同時滿足投資人「高股息」和「低波動」兩個願望。

ETF 存股達人指出，元大高息低波 ETF 成立以來配息金額已經連續三年成長，而且不論在 2019 年中美貿易戰加劇、2020 年新冠疫情爆發或今年台灣疫情擴散，跌幅都明顯小於台灣加權股價指數，高檔震盪時期可以酌量配置。