三引擎發威 億光Q3毛利率可望攀7季高點

LED 封裝廠億光 (2393-TW) 受惠不可見光需求持續暢旺，加上車用、Mini LED 背光應用同步推升，第二季營收寫 15 季新高，第三季隨著漲價效應全面反映，加上需求旺季到，營收、毛利率可望持續向上，法人預期，億光單季毛利率有機會攀近 7 季高點。

億光今年在不可見光、背光與車用三大產品應用推升下，第一季繳出每股賺 1.03 元的成績，營運淡季不淡；第二季在稼動率進一步拉升至 8-9 成帶動下，營收達 67.6 億元，季增 15%，更寫下近 15 季新高。

不可見光為億光近年來積極佈局的領域，目前營收占比約 31%，產能從去年第三季開始滿載，其中光耦合器需求最旺，今年 2 月已陸續調漲價格，漲幅最高上看 3 成，且受惠 5G 基地台、電動車、雲端與遠距相關需求支撐，訂單已排至年底。

在產能吃緊下，億光光耦合器擴增產能第二季已全數到位，月產能增加 3 億顆，隨著新產能陸續開出，雖然多少緩解供給吃緊情況，但由於需求續旺，產品交期仍長達 4-5 個月。

億光目前不可見光產能持續滿載，公司表示，第三季整體產能利用率將維持高檔水準、達 8-9 成，且由於光耦合器產品交期長，第一季漲價的訂單將從第三季起全面反映在財報上，加上適逢傳統旺季，第三季營收、毛利率可望持續向上。

億光 7 月營收 21.48 億元，月減 11%，年增 13.7%；前 7 月累計營收 147.9 億元，年增 22%。