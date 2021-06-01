億光：後疫情時代需求波動 成生產端最大挑戰

LED 封裝龍頭億光 (2393-TW) 致股東報告書出爐，董事長葉寅夫表示，今年第一季雖為傳統淡季，但 LED 景氣熱絡也與往年截然不同，且在經濟解封後，將使需求大幅波動，生產端如何快速調整為廠商最重要的挑戰。

葉寅夫表示，去年全球受疫情影響，生產端遭遇前所未有的挑戰，公司超前佈署，短時間內恢復生產，並擴大產能，加上產品應用分散，反而受惠宅經濟發酵，在網通、消費性電子產品及家電等強勁需求驅動下，擺脫 3 年來營收衰退趨勢，獲利也創近 3 年新高。

展望今年，葉寅夫引述研調機構 TrendForce 數據指出，今年全球市場隨著疫苗問世，長時間受壓抑的需求力道觸底反彈，預估今年全球 LED 產值可望達 157 億美元，年增 3.8%。

葉寅夫表示，今年第一季雖為傳統淡季，但 LED 景氣熱絡也與往年截然不同，整體產業在產能利用率提高及原物料漲價下，有機會調整產品價格；今年在經濟解封後，將使需求端大幅波動，生產端如何快速調整為廠商最重要的挑戰。

億光去年研發金額 7.08 億元，較前一年略微下滑，主要是受疫情影響經濟活動，使研發進度遞延。葉寅夫表示，今年在全球疫情預估逐步解封下，將恢復原先在研發及創新力道，聚焦 5G、電動車、IoT 、Mini LED 及特殊照明應用等領域，創造中長期成長動能。

億光近期在特殊照明方面，將光照拓展到畜牧及養殖漁業等生物農業應用；在植物照明則研發出能有效促進草莓果實鮮紅的特殊波段；未來也可針對各項農、漁、牧等其他高經濟價值的作物，透過 LED 技術提供農作物所需的特殊波段，克服傳統農業看天吃飯的困境。

