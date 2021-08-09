非農就業強勁 美元狂升 人民幣中間價大貶215基點

美國非農就業數據優於預期，經濟表現佳帶動美元指數應聲大漲，直逼 93 大關。周一 (9 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 215 基點，報 1 美元兌 6.484 人民幣，再度逼近 6.5 大關。

美國 7 月份就業成長創下近一年來最大漲幅，失業率下降，表示雖然美國就業市場在招募勞工方面存在挑戰，但整體就業市場趨勢仍進一步走強。摩根資產管理指稱，7 月的非農就業報告凸顯勞動力市場的強勁復甦，提高聯準會提早減少 QE 的可能性。

駿利亨德森投資則表示，美國就業數據預告企業下半年獲利前景看好，這幫助推動股市創下新高。周五就業報告幾乎所有指標都表現強勁，意味即便最近新冠變種病毒 Delta 令人擔憂，但經濟繼續強勁增長，到目前為止，幾乎沒有跡象顯示夏季疫情造成經濟重大影響。

由於美國就業數據強勁，市場正消化及評估聯準會提早縮表的可能性，使得人民幣走勢暫時未出現趨勢性的跡象，今日早盤人民幣約在 1 美元兌 6.48 人民幣附近狹幅震盪。

截至上午 10:10 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4788 人民幣，貶值 40 基點，幅度 0.06%。

資料來源: 新浪財經。離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4801 人民幣，升值 30 基點，幅度 0.05%。