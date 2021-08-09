別急著下結論 富國銀行：押Fed加快縮減購債為時過早

上周美國 7 月就業數據大好，讓市場預計聯準會有望更早啟動縮減購債行動，但富國銀行分析師對此項猜測持反對意見。

富國銀行證券部門宏觀策略主管 Michael Schumacher 表示，現在認為 7 月份的強勁數據，將推動聯準會更接近收緊仍為時過早。

Schumacher 強調，這份就業報告非常強勁，但不足以改變局勢。如果接連出現另一份強勁報告，才可能會改變聯準會的態度，因此還要看 10 月份的情況。

Schumacher 預估，聯準會可能最早在今年 11 月開始縮減購債。此舉可能會給基準的 10 年期美國公債殖利率帶來上行壓力。

但 Schumacher 的預測有一個不確定因素—Covid-19 Delta 變種的病例。一旦感染人數飆升，可能給殖利率帶來負面壓力。

他強調，Delta 感染情況究竟會有多嚴重，各國政府對它的反應會有多大，這些都是懸而決的問題。

Schumacher 預計，政府不太可能實施過強的封鎖，但若祭出新的限制，仍將損害經濟活動。

他表示，問題在於，沒有人真正應對過疫情大流行，因此不宜過早預測。在債券市場，若想遠離麻煩，可能是選擇避開 3 年內的短債。沒有人會因此賺很多錢，但至少會相對安全。