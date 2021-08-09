張志誠觀點：聯電買點將出現？空運全漲停 最漂亮是哪檔？

今日台股大盤繼續修正，盤中跌破 10 日均線，下彎的月均線對於大盤後面要反攻仍然繼續形成壓力，再來跌破 5 日均線後繼續再跌破 10 日均線，短線上來看多方的力道也確實減弱，而大盤量能繼續縮在 4 千億以下對於要上攻的彈藥來說也尚不足夠。大盤短線上來看繼續區間震盪的機會仍大，橫盤的整理或稍微震盪修正可以讓 5/10/20 日均線慢慢糾結，介時大盤輕輕推動就能讓短中長期均線皆轉為走揚的多方架構，這對於後面的續攻將會更輕鬆。

5G 滲透率提高和車用晶片缺貨導致晶圓成熟製成供不應求，尤其是車用晶片部分缺貨更是嚴重，包括知名大車廠也沒辦法拿到完整的供貨，車廠因為拿不到晶片而營收不如預期，這應是史上頭一遭。隨著電動車擴大市佔，各種車用通訊、娛樂、輔助軟體等設備都需要用到車用晶片，車用晶片將慢慢變成跟傳統引擎一樣最關鍵的零組件。

而車用半導體大廠英飛凌 (Infineon)、恩智浦(NXP)、意法半導體(STMicro) 都是台灣晶圓代工廠的客戶，也就是全世界車用晶片總體的成長，最終都將受惠到台廠。雖然台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW)、世界(5347-TW)、力積電(6770-TW) 都積極在成熟製程擴廠增加產能，但是從新廠設立到開出產能，必然有時間差，所以晶片缺貨和漲價循環預料不會很快結束。晶圓代工廠今天出現小幅修正，後面還能不能出現讓投資人可以把握的好買點就要看走勢如何了。

國際散裝船公司 Castor Maritime 上禮拜發布獲利 EPS 後，單日股價大漲超過 23%，台灣航運股也被此一利多帶動，上週五航運指數大漲 2.93%，貨櫃三雄萬海 (2615-TW)、長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW) 皆收紅，散裝船裕民 (2606-TW)、新興(2605-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 收紅，中航 (2612-TW)、四維航(5608-TW) 漲停，這就是國際趨勢的力量，航運是做全世界的生意，沒理由只有台灣航運股獨弱，雖然航運股修正幅度大，但短線籌碼因而退出對航運後勢反而是利多，所以我預期航運波段高點還沒到，上週五航運的出量轉強有機會就是反攻的開始。

大陸因疫情嚴峻的關係，開始禁止歐美線航班過夜，這將導致歐美貨運機位嚴重不足，而兩岸航班不需過夜，所以預期將會出現轉單台灣航運公司的效應，長榮航 (2618-TW)、華航(2610-TW) 已相繼調漲從台灣空運到對岸的運費，調漲幅度在 20-30%，開盤沒多久即攻上漲停板，另外亞航 (2630-TW)、捷迅(2643-TW) 等空運概念股也因利多激勵攻上漲停板。

至於空運佔營收 5 成多和海運 4 成多的攬貨業者中菲行 (5609-TW)，在海運部分 1-7 月營收年增 106.9% 助攻整體營收，第二季 EPS 4.45 元，達到季成長 46.5%，第四季將進入空運旺季，預期電子廠訂單增加將進一步推升營收，大陸禁歐美線航班過夜，航班減少推升運價。今天股價放量漲停突破所有均線，投資人可以注意。

想了解晶圓代工和航運更多的分析和後續追蹤嗎？請點下方網址加入我的 LINE@最新訊息不漏接喔！

股市帝國張志誠 LINE 粉絲團

https://lin.ee/mPZB06s

股市帝國張志誠 YOUTUBE 影音頻道

https://www.youtube.com/channel/UCCe4ROy5DoIHyvpKD961PuA

股市帝國張志誠 TELEGRAM 頻道

https://t.me/morehappy1688

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險