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台積電神龍擺尾 台股跌41點收17485點 10日線失而復得

鉅亨網新聞中心
台積電神龍擺尾 台股跌41點收17485點 10日線失而復得。(鉅亨網資料照)
台積電神龍擺尾 台股跌41點收17485點 10日線失而復得。(鉅亨網資料照)
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台股電子股航運鋼鐵聯發科

美國科技股走弱，拖累電子權值股走勢，台股今 (9) 日早盤一度下跌逾 170 點，回測 17300 點，資金轉進鋼鐵、航運股力抗賣壓，台積電再度上演神龍擺尾秀，帶動指數急拉，終場跌幅收斂，下跌 41.13 點，收在 17485.15 點，10 日線失而復得，成交值僅  3489.09 億元。

台積電早盤摜破月線、季線支撐，下探 583 元，隨著低接買盤進場，股價跌勢收斂，終場更急拉翻紅，收 595 元；聯發科在主要權值股中跌幅最深，一度回測 900 元關卡，終場跌 1.6%，失守月線；台達電、鴻海、聯電、日月光投控、大立光等電子股均走弱。

聯發科領跌，IC 設計股今天賣壓也沉重，瑞昱、聯詠終場下挫近 3%、4%，富鼎、研通、旺玖等亮燈跌停，而矽創、系微、盛群、新唐、敦泰、晶豪科等多檔，均重摔逾半根跌停板。

中鋼第二季繳出佳績，每股純益 1.02 元，累計上半年每股賺 1.6 元，較去年同期轉盈，今天股價衝高，勁揚超過 4%，收在 37.45 元，此外，市場傳出中國擬再針對鋼鐵出口課稅 10~25%，激勵鋼鐵股走揚，中鴻、中鋼構、聚亨、東和鋼鐵、千興、運錩等，漲勢都相當凌厲。

華航、長榮航陸續傳出調漲台灣至中國各航點運價，漲幅上看 3 成，此外，中國針對歐美線貨運航班實施「暫停過夜」禁令，恐造成供給緊張，市場看好華航、長榮航可望受惠，雙雄股價連袂攻上漲停，分別來到 18.8 元與 20 元。貨櫃航商陽明也在盤上表現，上漲逾 1%，萬海則收黑。

相關個股

東和鋼鐵2006中鋼構2013台達電2308台積電2330聯發科2454長榮航2618晶豪科3006大立光3008日月光投控3711

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