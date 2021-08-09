〈台股盤中〉電子震盪走弱 航運、鋼鐵撐盤 守住10日線

美股科技股上周五 (6 日) 走弱，連帶台股電子族群今 (9) 日疲軟無力，拖累大盤開低走低，盤中一度大跌逾百點，午盤前航運、鋼鐵股撐盤，航空雙雄攻上漲停，帶領大盤跌勢收斂，站穩 10 日線，預估成交量維持約 4100 億元水準。

觀察電子權值股續成壓盤重心，權王台積電開低走低，跌幅一度超過 1%，最低來到 583 元，回測季線位置，聯發科、鴻海、大立光、台達電等權值指標跌幅也達 1-2%，台塑四寶、金融族群也均在盤下震盪。

盤面上資金再度流向航運、鋼鐵族群，其中，進入航空貨運旺季，航空雙雄華航、長榮航已向貨纜業者發出通知，將分別調漲出口運價，平均漲幅達約 2-3 成，激勵雙雄早盤亮燈攻漲停，同為航運族群的亞航、榮運、台驊投控、中櫃漲幅均超過 5%，陽明、萬海、長榮漲幅也都有 2% 以上。

中國傳出在環保限產、抑制鋼品出貨前提下，擬再加徵鋼品出口關稅約 10-25%，除影響鋼市後續變化，也恐讓鋼價「易漲難跌」，午盤前由中鋼領軍，激勵運錩、燁興、世紀鋼、大成鋼、聚亨、中鴻、燁輝等漲幅均超過 3%。

另一方面，加密貨幣回神，由以太幣領軍升破 3100 美元後，比特幣也重回 44000 美元關卡，創下崩跌以來最高水準，也激勵主板族群強勢表態，麗臺大漲 6%，撼訊、青雲、映泰、技嘉等漲幅均超過 2%。

從資金比重觀察，電子類股午盤成交比重再度降至 5 成之下，達約 45%，航運、鋼鐵、金融則各占 35%、4.2%、2.7%。

觀察台股近期明顯呈現量縮，且上檔壓力沉重，預期短期將維持橫向整理格局，靜待資金量能回升，本周也進入上市櫃公司第二季、上半年財報，投資人可留意業績、下半年展望較佳個股逢低布局。