【街口投信】股市及債市週報

【股市】

美國週五公佈的就業報告優於預期後，與經濟復甦相關的股票上漲，Dow Jones 與 S&P500 指數再創歷史新高；由於對變種病毒和經濟增長見頂的擔憂沖淡了強勁的財報結果，整週美股多數時間維持在高檔震盪。根據 CDC 的最新數據，美國平均每天新增病例，已超過今年 4 月的最高水準，且超越去年暑假的高峰期。美國地方政府以及企業紛紛再度啟動新防疫措施，因而導致旅遊相關類股走弱。雖然第二季度的企業財報和經濟數據總體上表現強勁，但一些投資者擔心去年疫情後的反彈將從此放緩，因此與經濟復甦相關的周期性股票表現偏弱。不過，週五就業報告意外強勁，降低了市場負面的情緒；另一個亮點為半導體股，Nvidia 和 AMD 上漲，引領類股整周走強表現。

街口投信表示歐美陸續解封加上疫苗接種普及，成為近期精品消費類股業績增長的主因，不過 delta 變種病毒的快速傳播，導致已解封的國家確診人數飆升，這類趨勢發展成為近期消費旅遊類股表現疲弱的主因；另外，Reddit 引起的投資熱情，推升 Robinhood 的股價暴漲，同時也帶動美國中小成長股的反彈。短期市場資金仍在各類族群流竄，目前因疫情升溫導致的消費類股疲弱狀況，仍須等待疫苗接種速度加快，降低病情惡化的風險。另外，Novavax 已取得歐盟兩億劑的疫苗訂單，預計最快第三季將在當地核准上市，有助於舒緩全球疫苗分配不均，且加快接種速度。在此之前，企業的業績展望以及成長的持續性，仍是主導股價走勢的關鍵因素。

【債市】

美國 7 月份非農就業報告亮眼，顯示就業市場朝著聯儲會減碼目標又邁進一步，提早縮減購債及升息擔憂使 J.P. Morgan EMBIGD 指數周五跌幅較重下跌 0.24%，但受惠於上周初以來強勁表現，使指數通周仍累計上漲 0.16%。資金流方面，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 8 月 4 日止一週，新興市場債券基金呈現淨流出 2 億美元，前一週為淨流出 0.4 億美元，整體資金動能轉弱。

街口投信分析受到全球原油以及原物料價格走高，加上各地極端氣候影響食物價格甚至電價，使全球通膨升溫，加上美國聯準會潛在升息可能性，使新興市場即使經濟仍未擺脫疫情影響，但在匯率及通膨考量下，仍紛紛採取升息動作，其中巴西央行於上周將利率大幅升息 4 碼至 5.25% 即為一例，該央行並表示預計於 9 月份利率會議中採取同樣幅度之升息措施。

展望本週，在周五晚間美國強勁的勞動數據公布後，預計將對美債造成一定壓力，但 Delta 變種病毒帶來之疫情反撲亦將抵銷此強勁經濟數據之影響，後續持續關注對殖利率變動較敏感之新興市場高信評 / 長天期債券。本周新興市場央行利率決策集中於周四，包括墨西哥、土耳其、菲律賓、祕魯央行皆將於周四召開利率會議，市場預期墨西哥央行將採取升息，關注週一公布之墨西哥 7 月份 CPI；土耳其央行則預期將維持利率於 19% 不變，儘管其總統厄多安上周於訪談中再度施壓降息，但土耳其央行行長此前曾表示將維持實質利率為正，該國上週公佈之 7 月份通膨年增率升溫至 18.95%，使其目前實質利率僅 0.05%，缺乏降息空間；祕魯央行在國內通膨升溫下，市場亦預期將升息一碼，將利率由低點 0.25% 升至 0.50%；菲律賓央行則預期將維持利率於 2% 不變，該國將在周二公布第二季 GDP，市場預期將較去年同期成長 12.6%。

* 以上所提及之個股或公司，僅供作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議