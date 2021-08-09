晶華業外貢獻獲利 Q2純益年增26%優預期 EPS 0.87元

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (9) 日召開董事會通過第二季財報，單季稅後純益 1.11 億元，年增 26.37%，每股純益 0.87 元，優於飯店同業，上半年純益 3.79 億元，年增 61.07%，每股純益 2.98 元。晶華表示，獲利優於預期，主要是轉投資事業體獲利成長貢獻。

展望後市，國內外拓點仍按計畫進行，看好疫情降級後住房和餐飲業績動能逐漸回穩。

晶華說明，上半年維持獲利成長，主因旗下達美樂、晶華公寓大廈管理、台南晶英酒店、SilksInternational 和 SilksGlobal 等事業體獲利成長，加上國內本土疫情爆發前，國旅需求暢旺。

同時，晶華上半年認列政府紓困補貼、海外應收款收回，以及投資基金收益等，業外收入 1.55 億元，年增 64.19%，第二季業外收入 9892 萬元，年增 32.43%。

晶華第二季合併營收 10.26 億元，年增 1.51%，營業毛利 1.65 億元，年減 25.39%，毛利率 16.06%，年減 5.79 個百分點，營業虧損 1868 萬元，年減 146.08%，營益率 - 1.82%，年減 5.83 個百分點，稅後純益 1.11 億元，年增 26.37%，每股純益 0.87 元。

晶華上半年合併營收 25.72 億元，年增 8.46%，營業毛利 6.64 億元，年增 13.8%，毛利率 25.83%，年增 1.21 個百分點，營業利益 2.83 億元，年增 34.12%，營益率 11.01%，年增 2.11 個百分點，稅後純益 3.79 億元，年增 61.07%，每股純益 2.98 元。

儘管 5 月中旬起疫情三級警戒，對觀光旅遊業的營運造成嚴重衝擊，不過，晶華指出，6 月餐飲業績已達原營收 50% 以上，隨著全台新冠疫苗覆蓋率提升、疫情警戒降至二級，雙北餐廳也重新開放內用，8 月初暑假和父親節檔期對各飯店住房和餐飲上的營收均有注挹，緊接著七夕情人節和中秋節也有用餐和送禮商機。

另一方面，晶華拓點仍按原定計畫進行，旗下捷絲旅台南十鼓館 7 月初試營運，為國內第 15 個據點，放眼海外，位於越南的富國島麗晶酒店預計第四季開幕，印尼峇里島、成都和三亞的麗晶據點同步籌備中，準備迎接全球解封後的旅遊潮。