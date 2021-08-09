富邦金入主日盛金倒數不到一個月 將正式啟動金金併

適逢台股除權息旺季，日盛金 (5820-TW) 將在 8 月 31 日舉行股東會，富邦金 (2881-TW) 預計屆時將取得日盛金實質經營權，將正式啟動金金併進程。

富邦金目前持續自公開市場以每股不超過新台幣 13 元 (含權息) 的價格買進日盛金控普通股，並依日盛金控 8 月 31 日股東會決議股息發放情形、主管機關核准和日盛金控董事會訂定之除權、除息基準日動態調整每股買進價格。

以日盛金今 (2021) 年 3 月 19 日公告經董事會通過的盈餘分派案之結果試算，除權、除息基準日後，富邦金將調整每股以不超過新台幣 12.4 元購入日盛金控普通股。

同時，後續富邦金控吸收合併日盛金控時，富邦金控將以現金為對價，依照預定合併時程，推算應是在日盛金除權、除息基準日後，將以每股新台幣 12.4 元 (除權息) 取得日盛金控仍留流通在外的剩餘全數股票，而非以富邦金股票進行換股，提醒仍持有日盛金股票投資人留意。

富邦金表示，合併時程目前為暫定，仍取決富邦金與日盛金申請情形與主管機關核准而定。此外，日盛金股東於公開市場出售日盛金普通股股權，或選擇參加後續合併所可能產生的相關稅賦也不相同。

富邦金在今年 4 月 26 日及 5 月 3 日分別公告，持續自公開市場以每股新台幣 13 元內 (含權息價格) 買進日盛金普通股 (以不超過 20% 為限)，且依日盛金控公告之配股配息資料，截至 7 月 7 日止，富邦金已取得日盛金控 55.87% 股權。