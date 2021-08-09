台灣長照險滲透率僅近4% 保單投保有撇步

台灣的生育率及死亡率雙低，正快速高齡化，據國發會預估，四年後即將正式進入超高齡社會，但反觀國人對於長照風險的預防觀念仍較薄弱，長照險滲透率僅有近 4%，「長壽風險」不可不慎，但長照險百百種，怎麼選擇是重要課題。

據衛生福利部推估，台灣每年增加長照服務使用人數約 2 至 5 萬人，2021 至 2024 年長照需求人口數將從 32 萬人增加到 41 萬人 。但是根據壽險公會的長照險概況統計，截至今 (2021) 年上半年，國內長照險的滲透率僅近 4%，相較國人整體保險滲透率超過 17% 而言有較大落差。南山人壽呼籲國人正視未來長壽時代的風險，即早思考如何轉嫁因老化、罹病或發生意外時，導致失能、失智狀態的風險。

依據壽險公會統計，累計至今年 6 月底止，南山人壽長照險的新契約件數超過 21,000 件；新契約保費收入則超過新台幣 6.3 億元，不論件數或新契約保費收入均在長照險市場維持領先地位。

針對長照險種類，南山人壽表示，長照險保障很多元，涵蓋一年定期、長年定期及終身型，該公司近年更設計出具外溢機制的長照險，鼓勵民眾自主健康管理，既有保障又有健康一起迎接高齡。

南山人壽表示，「退休、醫療、長照」是打造幸福人生的三大帳戶，建議可將政府長照 2.0 的實物服務給付視為基礎保障，進一步應再透過商業保險如長照、失智險等來彌補保障不足的部分。

針對長照險的優點，南山人壽提點出二大特色，(1)「長照險保障範圍廣」: 長照險主要是提供民眾符合長期照顧狀態時的保障，不論是因為疾病、傷害、體質衰弱、認知障礙等不同原因，均在保障範圍內；(2)「評量標準明確」: 長照狀態主要是由醫生依據巴氏量表、臨床失智量表等判定，日常生活自理能力持續存有三項 (含) 以上之障礙或失智達到中度 (含) 以上且符合相關條件即可啟動長照理賠。

另一方面，針對部分民眾認為長照險保費昂貴而望之卻步的疑慮，南山人壽分析，目前長照險商品，主要設計包含一次性保險金和最高可達 15-16 年的分期保險金，保障較一般意外險充足。

若民眾有預算考量，也可選擇不含身故保障的純長照險或是定期型長照險。還有一種長照險特別將分期保險金設計為按給付次數單利 2% 增值，最高可領 15 次，以協助民眾面臨老年化社會的挑戰與未來費用可能受通膨影響的擔憂。

南山人壽建議，民眾除了考量分期給付的保障額度之外，最好也準備充足的一次性保障額度，因為一旦需要長期照顧，除了收入頓時中斷之外，短期內將產生醫療費、購置輔具、改善居家環境等初期支出；長期而言還有持續性的支出，如看護費、醫療費、購置營養補充品等眾多項目。長照險保障範圍內的一次性給付保險金，就可大大減緩收入中斷及短期大筆開支帶來的經濟衝擊；而分期給付保險金則可用來支付日常花費，減輕長期照顧帶給家人的影響。

南山人壽最後提醒，民眾購買長照保險商品仍應留意確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。