疫苗保單三家產險公司賣最好 富邦以近5成奪冠

隨著疫苗施打持續普及，據金管會保險局統計至 2021 年 7 月中，防疫險（含疫苗險）保單承保件數已達 946 萬件，顯示民眾對於「防疫保單」，購買的需求與購買行動顯著提升， Money101 調查，近 6 成的民眾有投保防疫險或疫苗險，最受歡迎的為富邦產險、國泰產險、兆豐產險，其中富邦產險市占以近 5 成奪冠。

針對防疫險及疫苗險的投保經驗調查，受訪者中約有 71％的人在投保前有先做功課，了解防疫險與疫苗險的區別，而有 57% 的人在充分了解防疫險相關產品後會為自己或是家人投保；17% 的人考慮投保；約有 26% 的受訪者未投保。

而在有投保防疫險或疫苗險的受訪者當中，最多人選擇投保的保險公司第一名為富邦產險（45.1%）、其次是國泰產險（12.3%），第三名為兆豐產險（9.6%）。針對選擇保險公司的原因，40% 的受訪者選擇最直接方便的方法，即向已投保的保險公司購買防疫險或疫苗險；有 26% 的人參考身邊親友的意見；而 22% 的人選擇最符合自己需求的保單。

富邦產險推出的是可以網路投保的疫苗保障綜合保險，因疫苗住院 1-4 天，每次賠償 1 萬元，住院五日以上，再賠 5 萬元，兩者一年內最高理賠 50 萬，此外，因為接種疫苗後又確認，接種疫苗後又確認住院，住院醫療實支實付最高 10 萬元，因「法定傳染病」而接受隔離，每次理賠 5000 元，保費 399 元。

國泰產險則說網路專屬防疫保單，一年期疫苗險只要 185 元，不限第一、 二劑及疫苗品牌，只要於國內施打疫苗後，自接種日起 28 日內，身體出現疾病或負面症狀等需住院治療情形，即可請領一般病房每日給付 3000 元、加護病房額外再 3000 元，最高 給付 30 天。連續住院 5 日以上最高可

請領住院生活定額給付 3 萬元；若因接種疫苗不幸身故也提供喪葬費用保障 25 萬元。

兆豐產險防疫相關保障包含：隔離保險金、確診慰問金及住院醫療費用，染疫期間若有入住負壓隔離病房或加護病房，則加倍給付住院醫療費用，且國內外保險事故，均在承保範圍內；並提供給民眾接種疫苗 28 天內因不良事件導致住院時，將定額給付住院保險金每日 3000 元，期間若入住加護病房或負壓隔離病房時再加倍給付，住院滿 3 日以上則提供一次住院關懷保險金 1 萬 5000 元，如情況嚴重不幸導致死亡，則有定額 30 萬元的殯葬費用補貼，且年滿 20 至 75 歲都可以網路投保。

Money101 總經理朱本傑提醒，目前市面上防疫險及疫苗險商品琳瑯滿目，保障內容各有差異，加上目前只開放網路投保，若消費者在一時不察的情況下簽下保單，很容易買到其實根本不需要的保險，甚至有些保單還會有除外責任條款。而醫療險、失能險、長期照顧險等三種保險，其實都能保障因新冠肺炎衍生的醫療開銷，因次消費者在投保防疫險及疫苗險之前，不妨先確認自己既有的保單，同時仔細了解欲購買的保單保障內容。